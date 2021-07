Birra: gli AC/DC lanciano la loro linea ufficiale

Una birra dal sapore decisamente “Rock N Roll”: tra le varie star musicali che hanno già creato la propria linea di alcolici brandizzati, si aggiungono anche gli AC/DC, che a breve debutterà con la sua linea ufficiale.

Le bevande sono nate dalla collaborazione tra la celebre band che ha creato “l’autostrada per l’Inferno” e due birrifici, KnuckleBonz, Inc. e Calicraft Brewing Co. Ma vediamo di che birre si trattano: al momento usciranno due IPA artigianali targate AC/DC, la AC/DC PWR UP Juicy IPA e la AC/DC TNT Double IPA . I produttori hanno dichiarato che l’obiettivo della loro joint venture è stato quello di realizzare “birre di qualità ai fan della musica”.

Entrambe le bottiglie saranno disponibili in una confezione da 4 da 16 once ciascuna e sono già ordinabili qui. Sebbene abbiamo già provato, purtroppo al momento le spedizioni sono limitate soltanto agli States, ma se avete un caro amico da quelle parti, potete chiedergli un favore. Le birre debutteranno dopo una serie di eventi in California itra il 23-25 ​​luglio), per poi dare il via alle spedizioni ufficialmente dal 26 luglio.

L’AC/DC PWR UP Juicy IPA, che prende il nome dal recente album “PWR UP” della band, è stata “progettata”, secondo un comunicato stampa, “per abbinarsi perfettamente allo spettacolo degli AC/DC o a un loro after-party”.

L’AC/DC TNT Double IPA, invece, è ispirata al primo album internazionale omonimo degli AC/DC: “sapori di pompelmo appena tagliato, mango dolce e pino fresco esplodono dal bicchiere. Dimostra che i grandi classici non passano mai di moda“.

[Fonte: NME]