Bollitori elettrici per té e caffe americano in sconto per il Black Friday su Amazon

A quanti è capitato di finire in qualche hotel, per vacanze o viaggi di lavoro, e trovarsi tra i tanti elettrodomestici proposti questi bollitori, dispositivi che di base hanno il compito di scaldare soltanto l’acqua, ma che diventano ottimi alleati quando si vuole fare un té o un caffè americano alla svelta. Non c’è migliore occasione che il Black Friday di Amazon per valutarne l’acquisto, e per facilitarvi l’impresa vi abbiamo selezionato i due con il miglior rapporto qualità prezzo.

Versione base ed economica: Bollitore Elettrico Philips HD9359/90

Il Bollitore Elettrico Philips HD9350/90 offre una capacità di 1,7 litri e una potenza di 2200W, garantendo un riscaldamento rapido dell’acqua. Realizzato in acciaio inox resistente, è dotato di un coperchio a molla con ampia apertura per una facile pulizia. La base girevole a 360° e il filtro anticalcare rimovibile facilitano l’uso e la manutenzione. Questo modello è ideale per chi cerca un bollitore semplice ed efficiente senza funzioni aggiuntive. Per poterlo acquistare, vi basterà cliccare sul box qui sotto o proseguire su questo link.

Versione avanzata: Bollitore Elettrico Aigostar Adam

Per chi desidera maggiore controllo, il Bollitore Elettrico Aigostar Adam offre funzioni avanzate. Con una capacità di 1,7 litri, dispone di un display digitale che consente di selezionare la temperatura ideale per diverse bevande, come tè verde o caffè. La funzione di mantenimento della temperatura consente di mantenere l’acqua calda per un periodo prolungato. Realizzato in vetro borosilicato con illuminazione a LED, combina design elegante e funzionalità. Questo bollitore è perfetto per chi cerca precisione e versatilità nella preparazione delle bevande calde. Per proseguire con l’acquisto, vi basterà cliccare sul box qui sotto o su questo link.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Dissapore.