Bologna: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

Confesercenti a Bologna pubblica una lista, in costante aggiornamento, di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi e geolocalizza ogni locale con Google Maps.

SPESA ALIMENTARE

– Il Ravanello di Carlucci Salvatore – Mercato delle Erbe

Consegna gratuita su tutto il territorio di frutta e verdura fresche ma anche pane, latte, formaggi, carne, acqua dal mercato delle Erbe. Da lunedì a sabato. Ordini al 334/6879852.

– Mangiamocisu da Gio – Mercato delle Erbe

Pane, grissini, crescenta, focacce, pizza, vino, latte UHT, pasta, farina, zucchero, sale, uova,ecc.

Ordini al 339/2026436 e 051/226550

Consegna in centro e periferia. Gratuita

– Natura Sì centro storico

Via de’ Toschi 5/E – aperto ore 9:00-19:30

Scaricate l’app di NaturaSì, registratevi e fate la spesa con (Clicca e Ritira). Oppure mail a spesanaturasibologna@gmail.com

– Salumeria Mino – Mercato delle Erbe

tel: 051/220553

– Salumeria Simoni

Via Pescherie Vecchie 3/B

Ordini allo 051/231880 – Se volete ricevere il listino via whatsapp al 3486112701. Consegne solo nel centro storico, da lunedì a venerdì – Consegna gratuita.

– Vineria Favalli

Vini, salumeria, formaggi e prodotti tipici. Consegna gratuita solo nel centro storico. Ordini allo 051/295821 e 339/1977616

– La Salumeria di Bruno e Franco

Consegna gratuita per gli over 65 e per spesa minima €35

Ordine al 3519960925 (solo whatsapp) entro le 13. Oppure telefonicamente allo 051233692.Trova il listino sulla pagina Fb.

– Supermercati CONAD e MARGHERITA

Punti vendita centro:

Via Sant’Isaia 67/2 40123 tel:051/6492194

Via Finelli 8 40126 tel:051/241518

Via Oberdan 37 40126 tel:051/227345

Via Orfeo 38 D/E 40124 tel:051/235760

– Caffè Terzi

Consegna a domicilio di macinato, grani e capsule.

Info e ordini: info@caffeterzibologna.com.

– Crema e Gusto Pasticceria – consegna gratuita in tutta Bologna e provincia, ordine minimo €20. Ordini al tel 051-863472 o ordini@pasticceriacremaegusto.it

– Enoteca Bibe

Ordini a info@enotecabibebologna.it. Consegna in tutta Bologna e limitrofi, gratuita, il giorno seguente all’ordine nel pomeriggio da lunedì a venerdì.

– Frutta e Verdura Daniele e Catia

dal Mercatino di Chiesanova, consegna a domicilio. Ordini allo 335/6090026.

– La Bottega di Silvia alimentari sfusi e biocosmesi

Consulta il catalogo sul sito, scrivi la lista e invia a ordina@labottegadisilvia.com – Minimo €30 – Consegna €6.

– La Casa del Tortellino – pasta fresca artigianale.

Ordini solo al cellulare 3284924674 dal lunedì al giovedì con consegna il venerdì e sabato. Consegna a Castelmaggiore e quartieri Navile, Bolognina, Porto, San Donato, Borgo Panigale e Reno. Costo consegna €3,50 pagamento con POS Mobile per Bancomat e Carte di Credito.

– Natura Sì – negozi aperti ore 9:00-19:30

-Via Montefiorino 2 | -Viale della Repubblica 23

Scaricate l’app di NaturaSì, registratevi e fate la spesa con (Clicca e Ritira). Oppure mail a spesanaturasibologna@gmail.com

– Rosticceria Due Torri

Ordini 328-797216 o 051-398942 – consegne il venerdì e sabato 10/14 e 17,30/20,30 – domenica mattina. Consegna €5, gratuita sopra €50..

– Teresa Alimentari – tel 05/6332546

Pane, pasta, salumeria, formaggi, dolciumi e molto altro.

Consegna solo al quartiere Pilastro. Consegna gratuita, pagamento alla consegna in contanti o Bancomat con SumUp.

– Supermercati CONAD e MARGHERITA

Punti vendita che fanno consegna:

Via Emilia Levante 5/6 40139 – tel:051/540300

Viale Silvani 3/7 40122- tel:051/6494577

Via Lincoln 5 40139 – tel:051/541052

Via Ca’ Bianca 5 40131 tel:051/6341703

Via Speranza 52/A tel:051/6190116

Via de Nicola 1 tel:051/561200

Via Lombardia 17/2 40139 tel:051/541207

Via Pirandello 18/B 40127 tel:051/501127

Via Vitale da Bologna 1/A 40133 tel:051/561705

– Pasticceria Filippini – Consegna a Casalecchio di Reno il Martedì, Giovedì e Sabato con ordine entro le 12,30 del giorno prima. Spesa min. €30.

Ordini: 051-575968 o su whatsapp al 3917046783 o mail lab@pasticceriafilippini.com

– Macelleria da Federico e Luca

aperti da lunedì a sabato ore 7:00-13:00 – Chiama 051/571088.

– Salumeria Rabbi

tel: 051/571106.

– Natura Sì Casalecchio – aperto ore 9:00-19:30

-Via Porrettana 388

Per consegne scaricate l’app di NaturaSì, registratevi e fate la spesa con (Clicca e Ritira). Oppure mail a spesanaturasibologna@gmail.com.

– Forno Spanazzi – pane, dolci e prod. alimentari

Ordini al 338/2069146 o 051/767095- Consegna a Quarto Inferiore e fino a San Donino. Consegna gratuita.

– Natura Sì S.Giovanni – Via Bologna 15/B

Orari apertura: lun a ven 8:30-13:30/15-19

Sabato: 8:30-19. Ingresso con mascherina e guanti, 1 persona per famiglia

Consegna a domicilio nei seguenti comuni San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Cento, Castello d’Argile, Argelato, Funo, Castel Maggiore, Calderara di Reno, Anzola dell’Emilia, Castelfranco Emilia, Nonantola

Invia la mail a sgpersiceto1@gmail.com con i tuoi dati (nome, cognome e tel) e i prodotti desiderati.

– La Bottega dei Sapori di Tiziana

Ordini allo 051/822151. Consegna a domicilio gratuita in giornata di generi alimentari. Per grandi ordini di pane, frutta e verdura chiediamo la cortesia di almeno un giorno di anticipo.

-Macelleria Idice – tel 051/6256392 per ordini. Consegna a domicilio in giornata o il giorno seguente.

– Natura Sì San Lazzaro aperto ore 9:00-19:30

-Via Emilia 234. S caricate l’app di NaturaSì, registratevi e fate la spesa con (Clicca e Ritira). Oppure mail a spesanaturasibologna@gmail.com

– Mela Verde – alimentari Tel 051/879742.

– Alimentari Mini e Castellucci – Querciola – Ordini allo 348/8521608.

PASTI PRONTI E BEVANDE

– Cantina Bentivoglio – consegna in centro storico e prima periferia. Consegna gratuita.

– Pizzeria Pino Sto. Stefano

tel: 051/301974. Consegna solo serale, gratuita – solo nelle zone limitrofe al ristorante, spesa minima €24

– Vineria Favalli

Vini, salumeria, formaggi e prodotti tipici. Consegna gratuita solo nel centro storico. Ordini allo 051/295821 e 339/1977616.

– Polpette e Crescentine – consegna in centro storico e prima periferia. Consegna gratuita.

– Ragù Cucina bolognese tradizionale da asporto.Ordini su whatsapp al 347/9982336.

– Enoteca Storica Faccioli. Consegna gratuita di vini a Bologna. Fino al 3 aprile 10% sconto

Ordini al 349/3002939 | enotecastoricafacicoli@gmail.com.

– Il Punto – birre, vini, whisky, rhum e grappe. Ordine minimo €30. Consegna in Valsamoggia, Zola Predosa, Anzola dell’Emilia, Casalecchio, Bologna città e prima cintura periferica.

– Delis Pasticceria.Info e ordini allo 051/473866 delis.sito@gmail.com.

– Ristorante Pizzeria I Tramps –

Ordini: 051-392901 e 347-5496233. Consegna in San Donato e San Vitale. Consegna €1 per importi sotto i €10.

– Trattoria La Sosta

Ordini e info allo 051/531116, o mail a trattoria.lasosta@hotmail.com entro le 12 per il pranzo e le 19 per la cena. Consegna gratuita entro 5km.

– Enoteca La Zaira – Vini e pasti pronti (sabato e domenica). Ordinazioni telefoniche ai numeri:

051/832187 – 328/9530040. Consegna zona Bazzano- Monteveglio. Pagamento con Satispay o contanti esatti messi in una busta.

– Birra Bellazzi- info@birrabellazzi.it.

– Ristorante Nuova Roma. Consegna a domicilio di solo vino. Tel: 051/6760140.

– Drink Service acque, vino, birra e bevande. Ordini 051/841629 o mail ordini@drink-service.it. Consegna gratuita in Bologna e provincia.