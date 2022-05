Bologna, il carciofo violetto di San Luca nuovo Presidio Slow Food dell’Emilia Romagna_

di Rossana Santolin 11 Maggio 2022

Piccolo, molto apprezzato dai bolognesi (specie sott’olio) ma diminuito drasticamente dagli anni Settanta. Ora il carciofo violetto di San Luca è il nuovo presidio Slow Food dell’Emilia Romagna. A riportare alla memoria questo carciofino che un tempo proliferava attorno alle colline del Santuario a Bologna, sono stati un gruppo di giovani produttori.

E memoria non è una parola a caso: è infatti anche grazie agli anziani del luogo che il gruppo di agricoltori – rappresentati da Federica Frattini, referente dei produttori – si è recuperato quel tesoro di saperi e tecniche di coltivazione necessari per dare nuovo impulso alla produzione locale.

«Fino a non molti anni fa – racconta Raffaela Donati, responsabile del Presidio – le colline della zona di San Luca erano piene di carciofaie. La coltivazione del carciofo violetto costituiva un’importante fonte di reddito per gli agricoltori locali, tuttavia a partire dalla metà degli anni ’70 è iniziata a diminuire drasticamente, causa anche lo spopolamento delle campagne».A scoraggiarne la coltivazione, spiega Donati, è stata la produttività inferiore e la maturazione tardiva (metà del mese di maggio) quando i prezzi delle altre varietà sono già in calo.

Molto apprezzato sott’olio, ma anche in ricette di recupero con le sue foglie esterne, c’è da sperare che il carciofo “ritrovato” riguadagni spazio nelle cucine emiliane.

A questo scopo sono già in calendario diverse attività promozionali. La settimana dal 15 al 22 maggio il carciofo violetto di San Luca verrà presentato al Mercato della Terra di Bologna in piazza Carducci. Domenica 22 maggio l’Azienda Agricola La Galeazza, tra i produttori del Presidio, ospiterà una giornata dedicata al violetto con degustazione di piatti a base di carciofo.