Brad Pitt consegna cibo ai bisognosi di Los Angeles senza essere riconosciuto

Consegna speciale per i bisognosi di Los Angeles! A farla chi è? Brad Pitt. E non è uno scherzo. La star è stata avvistata mentre distribuiva cibo per le famiglie a basso reddito.

Ha trascorso ore a scaricare e distribuire scatole di generi alimentari a chi ne aveva più bisogno nel South Central di Los Angeles. L’avvistamento risalirebbe a un fatto avvenuto settimana scorsa, eppure la notizia è stata da poco pubblicata: sarebbe proprio Brad Pitt il benefattore dal cuore (e i capelli) d’oro. Eppure quelle persone non erano lì per lui: stavano semplicemente recuperando qualche scorta alimentare. Anzi, la maggior parte delle persone che si è radunata per prendere il cibo, non l’ha neppure riconosciuto.

Chi poteva veramente pensare che dietro a quegli occhiali e quella mascherina ci fosse veramente Brad Pitt? Complici le precauzioni prese per evitare i contagi, oppure il suo stile casual, non hanno riconosciuto l’attore, nonostante in tanti, tantissimi si siano messi in fila per prendere gli alimenti.

“Non c’era nessuna spavalderia o volontà di farsi notare“, ha detto una fonte a DailyMail.com. ‘La maggior parte delle persone non sapeva chi fosse la persona, che consegnava le scatole con addosso quella mascherina.‘

Soltanto quando è andato in pausa a fumare una sigaretta e a salutare il suo amico, l’artista britannico Thomas Houseago, Brad ha potuto abbassare la mascherina e fare due chiacchiere, momento in cui è stato visto chiacchierare anche con una ragazza. Poi è rientrato nella parte anteriore del camion e ha tirato fuori un altoparlante portatile, lo ha collegato al suo iPhone e ha suonato qualche canzone. Tutto normale, insomma.

Questa è la prima volta che si vede Brad Pitt dopo che si è separato dalla fidanzata tedesca, Nicole Poturalski.

[ Fonte: Daily Mail ]