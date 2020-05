Brescia: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Brescia, il comune ha diramato la lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. L’Assessorato al Commercio e l’Assessorato alla Partecipazione del Municipio, insieme con le associazioni di categoria (commercianti e artigiani), hanno messo in campo un servizio di vicinato, raggruppando quegli esercizi commerciali che effettuano food delivery, suddivisi per zone. L’elenco sarà tenuto aggiornato. I pagamenti, trattandosi di attività private, saranno gestiti con gli esercenti.

Va ricordato che, per chi si trova in condizione di fragilità, impossibilitato a uscire di casa e che non ha parenti o altre persone di supporto, è sempre attivo un servizio dedicato del settore Servizi Sociali. Le persone interessate possono telefonare ai servizi sociali del Comune di Brescia al numero 0302977615, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30. Sono attivi gli operatori comunali e i volontari segnalati dai consigli di quartiere, dai punti comunità e dalle associazioni per organizzare il servizio di spesa e consegna a domicilio dei beni di prima necessità (alimenti, igiene personale e della casa, farmaci).