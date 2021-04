Britney Spears confonde i fan con il video tutorial di un sandwich

A Britney Spears basta poco per mandare in confusione i suoi fan (e non solo loro): un’acconciatura anni ’60, un filtro Instagram un po’ “vintage” e un video tutorial in cui si vede che prepara un sandwich. Cosa voleva davvero dirci la cantante?

La star è nota per condividere ultimamente video, chiamiamoli così, “curiosi”. Ai fan non è sempre chiaro il senso di certi contenuti che pubblica: sono sarcastici? Sono criptici, nascondono messaggi nascosti? Insomma, la cantante non può fare video “e basta”, ci dev’essere qualcosa sotto e lo stesso vale per un video tutorial in cui Britney mostra le sue doti culinarie. Nel video condiviso dalla Spears, si vede lei che prepara letteralmente “il panino più cattivo che l’umanità abbia mai conosciuto“.

Il video non svela nulla di speciale, anzi, più di un utente è rimasto perlomeno “perplesso” sull’approccio di Britney con gli ingredienti e in particolare coi coltelli. Anche il panino non ha nulla di così spregevole, è un semplice sandwich farcito con pollo e tacchino sminuzzati, avocado, lattuga, noci pecan, pere e formaggio di capra, tutto adagiato su due fette di panfocaccia. L’umanità ha visto sicuramente di peggio. Ma allora cosa ha confuso così tanto migliaia di persone che hanno visto il tutorial?

Tanto per incominciare quel filtro da vecchia pellicola cinematografica. Perché, cosa dovrebbe significare? Poi Britney ha spiegato che era solita mangiare questo spuntino in un locale di New York, chiamato Schlotzsky’s, ma sempre qui la cantante ha confessato di avere assaggiato uno dei panini che per lei era letteralmente “il suo Dio”. Perché allora (si son chiesti alcuni) non condividere la ricetta di questo sandwich “celestiale” e accontentarti di due fette di pane mediocri?

Inoltre molti non hanno potuto fare a meno di notare che esistono due sedi a Las Vegas dello stesso Schlotzsky’s. Eppure Britney non c’è mai stata nemmeno una volta, pur avendo lavorato nella città del Nevada per diversi anni. Se tra le porte del medesimo brand la star ha addirittura trovato il “suo Dio” sotto forma di cibo, perché la cantante non è mai andata a trovarlo?

Niente da fare, quando sei una celebrità, i fan non ti perdonano niente. Nemmeno quando ti fai un panino coi capelli cotonati.