Brooklyn Beckham cucina la pasta al pesto col limone: italiani inorridiscono

Il figlio di David e Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, oltre a essere un modello e a condividere i suoi scatti sui social, gli piace cucinare. Ma gli italiani non possono perdonare quella pasta al pesto col limone.

Andava tutto bene, la bistecca alla “quesadillia”, la pasta al pomodoro con la panna, ma proprio il limone sulla pasta al pesto? “Così hai ucciso una nonna ligure” commentano “i nostri” sui social. Sappiamo ormai bene quanto ci tengono gli italiani al pesto e al rispetto della cucina tradizionale, forse non è il caso che un inglese (soprattutto dopo gli Europei 2021) venga a toccarci la pastasciutta. Giusto?

Eppure Brooklyn Beckham è incurante del nostro orgoglio e posta su Instagram alcuni video in cui chiama “pasta al pesto” quei maccheroni con (probabilmente) pistacchi, senza basilico, senza pinoli ma soprattutto con il limone. Scorza e succo. Qualche ingrediente che rispetta la tradizione, però, lo mette, il parmigiano e l’aglio. Peccato che sia troppo.

Il video ha scatenato tantissime reazioni dei suoi follower italiani: “Sì ma il limone nel pesto?!”, “Chiamalo in un altro modo, non pesto”, “Il pesto lascialo fare agli italiani che è meglio…” scrivono inorriditi gli italiani tra i due mila e passa commenti. Una genovese aggiunge: “Ok brooklyn, I’m italian (Genova) if you want to do “la pasta al pesto”……. così proprio non si fa!” e gli consiglia la ricetta: “basilico (foglie piccole) 50 grammi – 1/2 bicchiere olio extravergine di oliva – 8 cucchiai parmigiano reggiano – 1 cucchiaio di pinoli – 1/2 spicchi aglio – sale“.