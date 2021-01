Bruce Springsteen e la sua dieta a 71 anni: “mangiare bene è il 90% del segreto”

La chiamano già “la dieta del Boss”. Bruce Springsteen ha voluto rivelare come mangia a 71 anni, svelando tutti i suoi segreti, nei minimi dettagli, per avere un fisico come il suo alla sua età: mangiare bene. Punto.

Ci sono poche rock star che possono vantare un fisico come quello di Bruce Springsteen alla sua età. Eppure oltre a continuare a suonare, cantare e cantarle anche all’ex presidente degli Stati Uniti, il Boss conduce una vita in realtà moderata. In una conversazione con il suo buon amico e collega Tim McGraw, Springsteen ha parlato della sua storia, dei suoi 50 anni con la E Street Band e del suo album e documentario più recente, entrambi intitolati Letter to You. E ha anche condiviso le abitudini che ha costruito nel suo stile di vita: “La cosa più importante è dieta, dieta, dieta. Non mangio troppo e non mangio cibo cattivo, tranne ogni tanto quando voglio divertirmi un po’. Quindi penso che chiunque stia cercando di mettersi in forma, l’esercizio fisico è sempre importante, ovviamente, ma la dieta è il 90 percento del segreto”.

Spesso il Boss si concede un hot dog, una pizza o un gelato nei suoi ristoranti e locali preferiti, ma nella vita di tutti i giorni è molto attento alla sua alimentazione, che per lui è alla base di tutto. E anche se una volta era “Born to Run“, in realtà Springsteen preferisce un ritmo più tranquillo ora, quando si tratta della sua attività fisica in questi giorni. “Non faccio molto in questo momento“, ha detto. “Sollevo un po ‘di peso per rimanere tonificato, posso salire sul tapis roulant. Cammino, non corro più.”

[ Fonte: Mens’Health ]