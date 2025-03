Bruno Barbieri sulle mancate tre stelle: “sacrifichi tutto quello che hai”

Questa settimana Le Iene hanno aperto una porta nella vita privata di Barbieri, mostrando un pezzettino di ciò che è Bruno, oltre lo chef. Nelle quarantotto ore portate sullo schermo, tra eau de selvaggina e felpe fluo personalizzate, trova, eccome, spazio la cucina e il racconto di ciò a cui chef Barbieri ha scelto di rinunciare per arrivare dove è arrivato. Fra le delusioni più grandi? Non aver mai portato a casa le tre stelle Michelin.

Il Bruno oltre il Barbieri

Abituati come siamo a vederlo nei panni di tele-chef e investigatore seriale a 4 Hotel, facciamo fatica a inquadrare il Bruno Barbieri genuino. A farci un’idea più chiara della persona oltre lo chef ci aiuta la iena Nicolò De Devitiis, che ha tallonato lo chef emiliano per quarantotto ore, dormendo persino con lui in una tenda in mezzo al bosco. Tra una tirata d’orecchio e l’altra, lo chef si racconta senza troppi veli.

Rivive le scelte che ha fatto, in primis quella di non essersi fatto una famiglia, perché “famiglia è quando porti tuo figlio il sabato pomeriggio a giocare a pallone”, cosa che lo chef avrebbe faticato a fare con i ritmi che doveva mantenere. Ritmi che, secondo lui, puoi reggere a pieno tra i 35 anni e i 55 anni, fase della vita in cui un cuoco dà il meglio di sé. Ed è proprio lì che si insinua la domanda: “Una tua delusione?”.

Chef Barbieri non ci pensa due volte: “Una su tutte è che non ho mai preso tre stelle in un botto solo”. La definisce un neo nella carriera, questa mancanza, nonostante i sette macaron accumulati in totale nel corso degli anni. Accenna anche a progetti futuri, Bruno, come l’apertura di un ristorante a Parigi e un altro a Marrakesh. E in Italia? “In Italia”, taglia corto lo chef, “ho già dato”.