Cameron Diaz lancia la sua linea di vini bio, Avaline

Cameron Diaz si è data al vino e ha lanciato la sua etichetta bio, come si apprende da Federvini. Si chiama Avaline ed è possibile acquistarlo sia nella versione rosé che bianco. La star hollywoodiana ha scelto vini europei, nello specifico un bianco spagnolo e un rosè francese, lanciati negli Stati Uniti questa settimana.

Avalin Rosè è un Vin de France prodotto in Provenza, mentre per il bianco sono state coltivate a Penedès, nel nord della Spagna, uve biologiche coltivate. Il bianco è una miscela di Macabeo, Malvasia e Xarel Io.

La star ha imposto per il suo marchio che le uve provenissero da coltivazioni biologiche e che i vini potessero essere consumati anche da vegani, poiché privi di qualsiasi additivo. “Bevo vino da molti anni e non l’ho mai messo in discussione – ha detto -. Ho sempre pensato che fosse la scelta alcolica più ‘responsabile’ perché originata da uva fermentata, ma non avevo idea del processo”.

Cameron Diaz appartiene a un lungo elenco di celebrità convertite al mondo del vino. La scorsa settimana la cantautrice Mary J. Blige ha lanciato i vini Sun Goddess in collaborazione con il produttore italiano Fantinel. Alla fine di maggio, la pop star Kylie Minogue è entrata nel comparto con il suo marchio di vini omonimo, creato in collaborazione con il distributore inglese Benchmark Drinks.