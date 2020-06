Campiglia marittima: un ragazzo arrostisce un gatto di fronte alla stazione

La denuncia arriva sui social dalla leghista Susanna Ceccardi, europarlamentare e candidata alla presidenza della Regione Toscana, che ovviamente ha evidenziato come al centro di questo siparietto horror ci fosse un immigrato. Poco importa, visto che in un parco di Roma pochi giorni fa un anziano italiano ha impiccato un cane. Questa volta, nel video ripreso alla stazione di Campiglia Marittima, si vede un uomo che arrostisce un gatto, mentre una donna cerca d’impedirglielo, insultandolo. “Hai i soldi per comprarti le sigarette e non il pane? Vergognoso, schifoso”, gli urla la passante.

“Ma come si puó arrivare a tanta crudeltà? È questo lo stile di vita che dovremmo seguire?”, dice la Ceccardi. “È una scena quasi irreale per la sua mostruosità, ma è bene conoscere la verità”.

Sul posto, dopo molte segnalazioni dei cittadini, sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato l’autore in un 21enne straniero che sarà denunciato per uccisione di animali. Il giovane è stato poi accompagnato in caserma dove si attende di conoscere la sua posizione sul territorio: al momento non risulterebbe regolare.

Fonte: [La Nazione]