Capitol Hill: i Repubblicani consegnano pizze alla guardia nazionale

Mentre l’ex presidente Donald Trump sostiene di non aver scritto nulla di inappropriato ai suoi sostenitori che hanno invaso Capitol Hill, ci sono altri Repubblicani che si sono rimboccati le maniche e hanno consegnato la pizza alla Guardia nazionale.

“Le nostre guardie nazionali e la polizia del Campidoglio sono i veri eroi e patrioti“: così scrivono alcuni membri del GOP, il “Grand Old Party”. Il rappresentante repubblicano della Florida, Michael Waltz, e il rappresentante repubblicano del Missouri, Vicky Hartzler, hanno mostrato il loro apprezzamento per le truppe della Guardia Nazionale che proteggono il Campidoglio, consegnando loro tante, fumanti pizze.

Waltz, un ex berretto verde dell’esercito americano, ha condiviso le foto della sua missione:

Thank you to our @USNationalGuard for their continued service to our country.

It was an honor having the opportunity to thank them in person (and with pizza) alongside @RepHartzler. pic.twitter.com/FKDbNFcmPi

— Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) January 13, 2021