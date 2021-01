Carlo Cracco: Chef Pollini guiderà il suo ristorante a Mosca

Dopo aver guidato per quattro anni il ristorante moscovita di Carlo Cracco, il giovane chef Emanuele Pollini guiderà il suo ristorante a Mosca.

Una carriera di tutto rispetto per lo chef di Cesenate, Emanuele Pollini: 35 anni ed esperienze con star della cucina come Martin Berasategui, Esben Holmboe Bang e ovviamente lui, Carlo Cracco. Per lui, Pollini aveva avviato il noto ristorante di Milano ‘Carlo e Camilla in Segheria’ e aveva anche guidato per quattro anni l’Ovo, il ristorante di Carlo Cracco del Lotte Hotel a Mosca. Ma ora il giovane chef ha deciso di lasciare il prestigioso incarico di executive chef per concentrarsi su un nuovo progetto, sempre in Russia e sempre altrettanto ambizioso, che vedrà la luce quest’anno. Sarà Brand Chef del The Stolen Artichoke.

The Stolen Artichoke è nato nel 2019 da un’idea di Nicola Mavica, imprenditore italiano e fine appassionato gourmand che ha deciso di realizzare un luogo che ricreasse l’esperienza del cibo come una pratica culturale a 360. Per farlo, ha deciso che il suo progetto conterà tre ristoranti, uno gastronomico, un lunch-salad bar, una panetteria, un caffè e una mensa per i dipendenti e per gli esterni: quarantamila metri quadrati con vista sulla Moscova con gallerie, biblioteche, sale per concerti, residenze per artisti e un grande giardino.

“Dopo il prestigioso premio che mi è stato assegnato lo scorso anno dal Gambero Rosso – ha spiegato Pollini – ora mi butterò su una cucina diversa da quella italiana, utilizzando prodotti che arrivano da altri Paesi, avventura molto stimolante. Stiamo mettendo tutto in asse per partire con un super boom“.

[ Fonte: Il Resto del Carlino ]