Carlo Cracco: nuovo programma su Amazon Prime Video per lo chef

Lo chef Carlo Cracco torna in tv con “Dinner Club”, uno show culinario per Amazon Prime Video e che lo condurrà in giro per il mondo, in compagnia di 6 famosi attori italiani. Il tour toccherà il Giappone, il Vietnam, la Francia, la Spagna, il Perù e il Messico alla scoperta delle tradizioni culinarie esotiche e con l’obiettivo di apprendere dai migliori chef del mondo l’arte della cena perfetta.

“Questo programma ci consente di scoprire alcune delle più incredibili meraviglie gastronomiche del mondo, in un divertente viaggio insieme a un gruppo di amici speciali” – ha dichiarato Cracco – il mio obiettivo sarà quello di trasformarli in veri e propri professionisti del gusto, in grado di realizzare una perfetta cena a tema”.

Il programma, prodotto da Banijay Italia, è stato annunciato oggi in conferenza stampa, organizzata dalla piattaforma Amazon Prime Video a Roma.

Per Fabrizio Ievolella, Chief Executive Officer, Banijay Italia, “ironia e avventura definiscono il tone-of-voice del programma, a metà strada tra un viaggio ed una classica cena tra amici: un cast variegato e brillante che si rinnova ogni puntata, guidato dall’autorevole Chef Cracco. Insieme andranno alla scoperta del meglio del food internazionale, in un vivace scambio di idee e piaceri culinari”.

Fonte: Movieplayer.it