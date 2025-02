Carne coltivata: il nuovo studio per ridurre gli antibiotici

Fra i possibili vantaggi del consumo di carne coltivata rispetto alla carne “tradizionale”, si annovera il mancato uso di antibiotici. L’affermazione non è però del tutto corretta: per produrre questo alimento innovativo su larga scala, potrebbe comunque essere necessario ricorrere ai farmaci in questione per evitare il rischio di contaminazioni batteriche. Un nuovo studio israeliano (col sostegno di Good Food Institute) propone un’alternativa per ridurre il ricorso agli antibiotici. La soluzione prende il nome di miscele casuali di peptidi antimicrobici; per gli amici, RPM.

Antibiotici e carne coltivata

Gli aspetti positivi della carne coltivata rispetto alla carne come l’abbiamo conosciuta fino a oggi abbracciano più ambiti, dall’etica alla sostenibilità ambientale. Questo prodotto ancora in parte futuristico, sotto forma di hamburger, salsicce e costolette, permetterebbe di avere accesso a proteine animali senza crudeltà (o almeno in parte). La questione degli antibiotici è un altro punto da considerare: sappiamo come l’ampio uso di questi medicinali, anche preventivo, nella filiera degli allevamenti intensivi, abbia portato nel tempo allo sviluppo del fenomeno dell’antibiotico-resistenza, serio problema per la salute pubblica. La carne coltivata è una risposta da questo punto di vista? Ni. Per evitare contaminazioni della coltura cellulare, su larga scala potrebbe comunque essere necessario ricorrere agli antibiotici anche in questo ambito.

Il nuovo studio di cui vi parliamo, realizzato con il sostegno pubblico israeliano e privato della ONG Good Food Institute (di parte), sottolinea che al momento le aziende che studiano e producono carne coltivata non hanno bisogno di ricorrere agli antibiotici, ma con l’aumentare della produzione questi potrebbero diventare ancora una volta necessari. La soluzione scientifica proposta è lo sfruttamento di miscele casuali di peptidi antimicrobici, in inglese Random Peptide Mixtures (RPM).

Si tratta di un metodo già esplorato in passato come alternativa agli antibiotici tradizionali e ai conservanti, ma fino ad ora sotto forma di “semplici” peptidi antimicrobici (AMP). I nuovi “cocktail” proposti hanno il vantaggio di ridurre i costi e le tempistiche di produzione, eliminando i processi di purificazione necessari per gli AMP. I risultati dello studio dimostrano che le RPM sono efficaci contro i batteri E. coli e L. monocytogenes nelle colture cellulari testate, e non pongono rischi per il microbioma umano grazie alla rapida digestione da parte dell’organismo (nello studio valutata attraverso una simulazione).