Caserta: in tempi di Coronavirus, si fa un video mentre sputa sulla frutta in un supermercato

Ancora più fantascientifico del Coronavirus, è l’ignoranza che regna sovrana tra i cittadini e che questa volta si manifesta in tutta la sua potenza obrobbriosa a Caserta, dove un uomo si fa un video mentre sputa sulla frutta in un supermercato.

Il giovane ha pubblicato le riprese su Instagram. Nelle immagini si vede un ragazzo avvicinarsi alla frutta in esposizione per sputarci sopra e una scritta: “Infettiamo”. Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità. “L’imbecillità sta raggiungendo limiti mai neanche pensati prima – ha detto l’esponente politico – il cattivo utilizzo dei social e la mania di voler essere protagonisti sta aiutando in tal senso. L’idiota in mascherina che compie questo gesto, che vediamo nel video, sputa sulla frutta con il sorriso stampato sul volto, crede forse di essere divertente, invece è un incosciente e un criminale, in un momento come questo cospargere saliva e liquidi corporei è estremamente pericoloso, farlo volontariamente equivale ad attentare alla vita altrui”.

E aggiunge: “Abbiamo segnalato il video alle autorità – ha proseguito il consigliere regionale – in modo che questo individuo che gioca con la mascherina possa essere denunciato e punito in maniera severa”. Detto, fatto. Gli agenti della polizia hanno identificato e denunciato il ragazzo, un 25enne casertano, accusato di procurato allarme e inosservanza ai provvedimenti dell’autorità. La denuncia è arrivata dopo alcune segnalazioni, raccolte dagli investigatori della squadra mobile.

Fonte: Vesuvio Live