Catania: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

Un aiuto per i cittadini che così non escono da casa e, allo stesso tempo, un sostegno alle attività di chi è stato costretto ad abbassare le saracinesche. La redazione di Catania Today giunge in soccorso di quanti desiderano iniziare a consegnare cibo a domicilio. Ristoranti, pizzerie, varie attività commerciali che potranno compilare un form nel link riportato dal giornale per essere inseriti nella lista.

Supermercati

Supermercato Motta Decò

Gourmet Decò – Via Gabriele D’Annunzio 119

Tocal – Via della Palma 383-385

Max Spesa Supermercato

Tocal – Via Matteo Renato Imbriani 224

Crai – Via Fabio Filzi 8

Conad City – Via Verona 17/A

G.M. Supermercati, Via Curia 195

Maxistore Motta Decò

Maxistore Decò

Iperstore Decò – Via Acicastello 17

Conad – Via Umberto 301

LP Supermercati

Superstore Decò – Via Messina

Maxistore Decò – Via Pola 37

Superstore Decò – Via Carnazza 77

Superstore Decò – Via Balatelle 7/a, Sant’Agata Li Battiati

Prodotti alimentari ed ortofrutta

Fruttilio

Bosco

Raviol d’Oro Snc

Etnacare

Zaufanah miele

Orto San Paolo

Azienda Agricola Virzì

Super Fruit Snc

Panificio ‘Il Panettiere’

Vizi e Virtù

Neri Domenico

3esse Alimentari

Oro Etna – Azienda Agricola

Centro formaggi e salumi da Luca

Azienda Agricola Mamma Loretta

New Vecagel

Canusciuti

Macellerie

Asag Spa

Macelleria Motta Salvatore

Triolo Carni

Macelleria Equina ‘da Saretto’

Macelleria equina-suina da Carlo e Pippo

Il Mega Mercato della Carne

Pescherie

Pescheria Gastronomica Srl

Casa del Pesce Viglianisi Maurizio

Akkuamarina

Pizzerie

Gisira Pizza and Drinks

Perlage Pizza Gourmet

Rucola e Grana Pizzeria

La Margherita Pizzeria

Pizza Spettacolo

Acqua e Farina

Pizzaecore

Pizzeria Santa Lucia

Pizzaritrò

Nati x la Pizza

Pizzeria Al Capriccio 3

Pizzeria Nord Est

Ivy Pizza

Al Vicolo Pizza e Vino

Nord Est di Rosario Beffumo

Panini, street food, ristorante e gastronomia

Poldo Street Food

Gastronomia Sapori di Cucina

Satude

Oxidiana

Sisushi

Bevande

Cilda

Docalquadrato

Glamourhoppe bier café

Sardella Calogero Snc

Bollicine

Pasticcerie, gelaterie, dolciumi

Chocofusion – Vendita uova di Pasqua