Catanzaro: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Catanzaro, il Comune ha compilato un primo elenco di negozi di vicinato, ristoranti e pizzerie che consegnano cibo a domicilio durante questo periodo di emergenza Coronavirus. L’elenco sarà periodicamente aggiornato in base alle segnalazioni trasmesse dalle associazioni di categoria.
- KING PIZZA DI SALVATORE CRISAFULLI – VIALE DEGLI ANGIOINI N. 103 – DA GIOVEDI A DOMENICA- 3279232170;
- DOLCI MOMENTI PASTICCERIA – GELATERIA – VIA TOMMASO CAMPANELLATEL. 3791525390 – BAR PASTICCERIA;
- SFIZIOSA RESTAURANT AND PIZZERIA -VIA GENOVA 44-46 -TEL. 0961360288 -PIZZERIA-RISTORANTE;
- MARRON GLACES DI COSENTINO ANTONIO VIA LUNGOMARE,131 – TEL. 337519574;
- BBAR CENTRALE DI NICOTERA MARCO -P.ZZA A. GARIBALDI,27 -TEL. 3939762608;
- WASABI’S RISTORANTE GIAPPONESE VIA XX SETTEMBRE – TEL. 3663855147
- QUESTA PAZZA PAZZA PIZZA – VIA A. BARBARO, 13 – TEL. 0961741474 (servizio dalle ore 18.30);
- BELLE VUE BELLAVISTA – TEL. 3249810083 RISTORANTE;
- MACELLERIA-SALUMERIA RICCA IVAN -VIA EROI 1799 N.5 – TEL. 3662188518 / 0961722055;
- PESCHERIA IANGOSTINO -CORSO MAZZINI 206 – TEL. 3488990163 / 3291048287 (DA MARTEDI A SABATO MATTINA);
- FRUTTA E VERDURA DA TURI CORSO MAZZINI 247 – TEL. 0961743144 (DA LUNEDI’ A SABATO);
- LA BOTTEGA DELLA CARNE – CORSO MAZZINI 210 – TEL. 0961/701050 (DA LUNEDI’ A SABATO);
- EMPORIUM – VIA POERIO N. 26 – TEL. 0961551625 (CONSEGNA DALLE 13.30 ALLE 19.30);
- PIZZERIA DOPPIOZERO – LARGO SERRAVALLE-CORSO MAZZINI – TEL. 3939682609 (TUTTI I GIORNI DALLE 18 ALLE 22);
- MANFREDI RISTORANTE PIZZERIA – VIALE PIO X, 65 – TEL. 0961721841 /3497454053 ;
- TRATTORIA DA MARIELLA – VIA VIBO VALENTIA, 13 (LIDO) – TEL. 3299885679 (DA MARTEDI A DOMENICA);
- TRATTORIA IN VINO VERITAS – VIA REPUBBLICHE MARINARE (LIDO) – TEL. 3312143575;
- BAR PASTICCERIA SANT’ANTONIO DI GUZZI ROSSELLA – VIA BORELLI, 25 – Tel. 3804947794 / 3898986885;
- BEERBURGER – VIALE PIO X 146 – TEL. 3281833901 / 3711944977 (ORE 12-15 / 19-22.30);
- ARTICOLO IL – VIA CILEA – TEL. 3337710581 (da mercoledì a domenica dalle 18:00 alle 23:30).