C’è chi ha comprato una fetta di torta di 80 anni fa per più di 30mila euro (e ora vuole mangiarla)

Collezionisti e fan sfegatati sono buffe creature, capaci di acquistare, per cifre astronomiche, cimeli quali magliette sudate di cantanti famosi, ciocche di capelli di presidenti americani e… fette di torte nuziali di quasi 80 anni fa. È successo nel Regno Unito, dove l’imprenditore Gerry Layton ha sborsato 27.000 sterline (l’equivalente di oltre 30.000 euro) per un pezzo del dolce risalente al matrimonio tra la regina Elisabetta II e il principe Filippo. Layton ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di tenerla sotto chiave – non tutta, almeno.

La torta nuziale di Elisabetta II e Filippo: una delizia un po’ stantia

Dopo aver letto questa notizia, forse vi farete meno problemi a mangiare gli avanzi dimenticati nel frigo da troppi giorni. O forse vi chiederete solo cosa muove certe personalità a effettuare simili acquisti. Gerry Layton, imprenditore inglese e fan della monarchia, si è portato a casa quella che ritiene essere “probabilmente l’ultima fetta della torta nuziale della regina Elisabetta ancora esistente”.

Una rarità alla frutta imbevuta nell’alcol che evidentemente vale il suo prezzo finale: 27.000 sterline spese durante un’asta internazionale partita da meno di 3.000 pound. La fetta apparteneva a F. Lownes, membro della marina militare che l’ha conservata in un cassetto, dentro la sua confezione originale, per 78 anni.

La fetta è arrivata fino a noi impacchettata con cura in una scatola argentata con le iniziali EP (per Elisabeth e Philip) goffrate insieme alla corona e alla data del matrimonio. Il proprietario originale l’ha sempre lasciata lì, e lo stantio dessert è così passato in eredità prima al figlio e poi alla nuora di Lownes. Finalmente adesso è giunto tra le mani (e a breve nella bocca) di qualcuno che lo apprezza davvero.

Layton, che possedeva già un cimelio simile risalente al matrimonio di Diana, ha dichiarato che intende mangiare un terzo della fetta in occasione del suo 65° compleanno, che vuole festeggiare replicando un banchetto ufficiale a bordo dello yacht reale Britannia.

Il piano è flambare la torta con il rum per uccidere tutti i batteri; ma se anche non dovesse funzionare, non sarà un problema per Layton, che dichiara serafico: “Se dovesse succedermi qualcosa, almeno me ne sarò andato in gran stile sulla Britannia”. Contento lui, contenti tutti.