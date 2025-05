Centinaia di minorenni molesti alla sagra del vino di Casarsa

Giunge voce di creature mitologiche che hanno popolato la sagra del vino di Casarsa in questi ultimi giorni. Siamo in provincia di Pordenone dove “200 maranza” – usiamo le parole dell’assessore Mastracco – sono giunti in treno alla 77° edizione dell’evento popolare per divertirsi non esattamente nel modo più consono. Non sono stati registrati episodi particolarmente problematici, ma dal racconto di Samuele Mastracco sembra che la tensione fosse nell’aria.

Incontri ravvicinati del terzo tipo

Due settimane e mezzo di eventi (tra degustazioni, chioschi, mostre e mercatini) sono stati programmati per la sagra del vino di Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone: 12 giorni di iniziative – inaugurate con un po’ di ritardo a causa del lutto per il papa – che hanno visto un po’ di turbolenza.

L’assessore comunale alla sicurezza Samuele Mastracco commenta l’aria che tirava, notando la presenza di due centinaia di “maranza”, minorenni arrivati da centri vicini con un atteggiamento non dei migliori nei confronti di chi lavora e frequenta la festa.

Bottiglie di super alcolici consumate sul posto, sporcizia e uso di linguaggio intimidatorio avrebbero caratterizzato le serate di questi giovani, arrivati particolarmente numerosi nelle date intorno al 25 aprile – complici la festività e la pausa da scuola. Non è stata registrata alcuna rissa grazie anche alla massiccia presenza delle forze dell’ordine e di guardie giurate private.

Il questore, alla luce delle preliminari tensioni segnalate, ha inviato rinforzi sul posto. L’assessore Fratelli d’Italia sottolinea come ogni anno si cerchi di “fare dei passi in avanti sul fronte della sicurezza”. Il quadro che viene dipinto è quello di un’occasione presa al volo per trasformare un evento popolare in un contesto poco piacevole.

Basta poco, nota Casarsa, perché la situazione degeneri: “uno sguardo, una parola detta male, una spinta. E in un attimo può scattare la rissa. Per fortuna non è successo”.