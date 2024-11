Chef Napolimatfia omaggia Napoli in tv con una pasta a forma di sacco d’immondizia

“Omaggiare” e “immondizia” insieme nella stessa frase sembrano creare un po’ un ossimoro, ma nel cuore dello chef coreano Napolimatfia l’intenzione era chiara: preparare un raviolo nero a forma di sacco della spazzatura dedicato alla città partenopea. Il piatto, presentato sul noto programma di cucina sudcoreano Culinary Class Wars, è anche piaciuto parecchio (almeno al gusto) al giudice. Ma Napolimatfia, lui, davvero crede nella bontà del suo gesto; cerchiamo di capire perché.

Napolimatfia, il cuoco coreano innamorato di Napoli

Napolimatfia è un nome che non lascia spazio a equivoci; il cuoco sudcoreano vive la sua cucina in funzione di Napoli. Lo dimostra anche il ristorante a Seoul di cui è patron e chef, dall’emblematico nome Via Toledo, arteria nel cuore della città partenopea. Il “mat” nel nickname dello chef, poi, dovrebbe richiamare il significato di “gusto” in coreano. Sul profilo Instagram di Napolimatfia e del suo locale abbondano le foto di pasta e risotto, ma in una recente puntata del programma Culinary Class Wars di Netflix, il cuoco si è spinto forse un po’ troppo in là.

Raviolo-spazzatura come dedica d’amore

Durante la suddetta puntata, chef Napolimatfia ha voluto omaggiare la città del suo cuore con un piatto un po’ sui generis. Protagonisti della pietanza, dei ravioli neri che ricordano sacchetti dell’immondizia. Lo chef però non vuole offendere la città (che sia riuscito o meno nell’intento è un’altra storia), ma interpretare “i tempi duri di Napoli” con un piatto che ne rappresenta “i vari lati”. Il giudice non si scompone troppo, anzi ci dice che era da un po’ che non mangiava una pasta così buona.

Nel magico mondo dell’Internet, come potrete immaginare, gli utenti si sono scatenati: c’è chi dà nomi alternativi al piatto (“4 sacchi in padella”), chi stravolge il titolo del programma alla luce di questa prestazione (“Masterscem”) e chi propone anche un dessert che richiama altri aspetti poco luminosi della città (“pan di Spagna ricoperto da pasta da zucchero a forma di targhe polacche”). Perché in cucina, si sa, ci vuole fantasia.