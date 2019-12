Chiari: 15 intossicati dal barbecue alla cena di Natale

Cena di Natale in ospedale per quindici persone intossicate dal barbecue. E’ successo a Chiari, in provincia di Brescia, dove il gruppo, riunito per la cena della Vigilia, ha iniziato ad avvertire i sintomi da intossicazione da monossido causati dalle esalazioni dei bracieri e dai fuochi accesi in garage per lo spiedo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze che hanno trasportato le quindici persone, tra cui dei bambini, negli ospedali vicini. Le condizioni, per fortuna, non hanno destato preoccupazione.

Fonte: Il Fatto Nisseno