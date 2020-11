Cibo a domicilio: l’ex pilota Moto2 fa il corriere durante la pandemia

Azlan Shah è un pilota motociclistico malese noto per aver corso nella Moto2 tra il 2013 e il2015, che in questo periodo di incertezze a causa della pandemia globale ha pensato di correre ora… per portare cibo a domicilio.

La famiglia dell’ex pilota della Moto2, Azlan Shah, ha un ristorante in Malesia, così lui ha ben pensato di mettere in campo (su due ruote ovviamente) le sue abilità come pilota, facendo il corriere durante la pandemia causata dal Covid-19.

Attualmente attivo nel campionato dell’Asia Road Racing Championship, ora ci pensa lui a portare il cibo a domicilio a Kuala Lumpur. E i fan vanno in visibilio.

“Riceviamo tantissimi ordini, a volte devo dividermi con mio fratello”, ha dichiarato lo stesso Shah sui suoi canali social. “Ma ogni tanto ci pensa anche mia moglie. Le persone dimostrano grande interesse per il mio mestiere e molti fan vogliono conoscermi di personaMi piace farlo, così posso correre ed esplorare strade sulle quali non sono solito passare.”

“Tutti risentiranno di questo periodo complesso. Molte persone hanno perso il loro lavoro”, ha sottolineato il pilota. “Non è un anno facile per nessuno, nemmeno per me e la mia famiglia. Ci si prova quindi in questo modo, venendo anche incontro alle richieste della gente. Non è semplice convivere con queste restrizioni da Covid, ma dobbiamo affrontare questa sfida insieme.”