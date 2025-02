Cibo, design e integrazione si incontrano alla Federico II di Napoli

Nuovi prototipi per street food multiculturali nascono dalle mani di giovani designer per la comunità.

All’università Federico II di Napoli il cibo assume forme nuove grazie ai progetti creativi di studentesse e studenti di architettura. L’iniziativa fa parte del progetto Make eat meet. Design for togetherness, che ha al centro il food design come disciplina capace di unire ambiti e culture diverse. Il laboratorio svolto in collaborazione con la ONG ActionAid ha coinvolto il corso di laurea triennale in Design per la Comunità (per gli amici Co.De., Community Design) del dipartimento di architettura partenopeo, dando vita a utensili, postazioni e imballaggi innovativi che danno risalto a ricette dai quattro angoli del mondo.

Food design per la comunità

Sono sette le comunità cardine di questa iniziativa: quella messicana, irachena, pakistana, beninese, bielorussa, irpina e srilankese. Le loro ricette tradizionali sono state condivise con studentesse e studenti del corso Co.De. per trasformarle in un’occasione di scambio e ricerca attraverso strumenti concreti. Dopo una serie di incontri in aula svolti da ActionAid per parlare di inclusione lavorativa e sociale e dei progetti che permettono di concretizzarla, la palla è passata alle ragazze e ai ragazzi universitari, futuri “designer per la comunità”. Dalle loro mani sono venuti fuori prototipi per facilitare la condivisione di cibi internazionali sotto forma di street food.

Un esempio? Un vassoio con tre fori in cui inserire vaschette da asporto, la cui forma richiama quella di una maschera tradizionale. E ancora banchetti studiati appositamente per contenere gli ingredienti necessari a mettere insieme le portate tipiche delle comunità coinvolte. L’iniziativa napoletana ha dato voce a leader di comunità straniere tramite il progetto Sweet Net di ActionAid, volto proprio all’inclusione di gruppi internazionali, specialmente di donne e giovani.