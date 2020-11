Cibo surgelato: il nuovo nemico della Cina nella guerra al Covid-19

La Cina ha individuato un nuovo nemico nella guerra al Covid-19: numerosi studi svolti dal CDC hanno confermato i rischi di contrarre il virus attraverso il contatto coi cibi surgelati.

Per mesi, la Cina ha cercato di contenere ed eliminare il nuovo Coronavirus, dopo il suo focolaio iniziale avvenuto nella città di Wuhan. Ma i cluster piccoli e sporadici hanno continuato a riemergere, nonostante il Governo cinese abbia messo in atto alcune delle restrizioni più severe al mondo. Ora il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (la CDC) ha confermato i rischi di contagio attraverso il contatto con confezioni esterne di cibi surgelati contaminati, emettendo subito delle linee guida per chi opera nelle importazioni da altri Paesi.

Sono partiti dunque i controlli lungo la catena del freddo, con restrizioni ancora più serrati alle dogane, nei porti e tamponi sul cibo sotto zero. Da settembre a oggi, i controlli cinesi hanno riscontrato tracce di Sars-CoV-2 su 22 campioni di cibo congelato, a fronte di 3 milioni di test effettuati.

La teoria, riportata anche dalla CNN, contraddirebbe però la guida delle autorità sanitarie internazionali. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (la OMS) afferma che è “altamente improbabile che le persone possano contrarre il Covid-19 da alimenti o imballaggi alimentari” e il CDC degli Stati Uniti afferma che il rischio è “ritenuto molto basso“. Entrambi insisterebbero sul fatto che non ci sono prove di tale trasmissione.

Ma la Cina afferma di aver dimostrato che è possibile contrarre il Covid-19 dagli imballaggi alimentari e sta raddoppiando gli sforzi per prevenirlo. “Sempre più prove dimostrano che i frutti di mare o i prodotti a base di carne congelati possono portare virus dai paesi in cui si è verificata l’epidemia in Cina“, ha detto questa settimana Wu Zunyou, capo epidemiologo del CDC cinese.

Negli ultimi cinque mesi, la Cina ha affermato di aver rilevato tracce del coronavirus su una sfilza di prodotti alimentari congelati importati o sui loro imballaggi, tra cui gamberi dall’Ecuador, calamari dalla Russia, pesce dalla Norvegia e dall’Indonesia e alette di manzo e pollo dal Brasile. Sebbene gli esperti dicono che i test in Cina potrebbero raccogliere frammenti genetici di virus morti, che non sono più infettivi, il mese scorso, quando ha rintracciato la fonte di un focolaio nella città di Qingdao, il CDC cinese ha annunciato di aver rilevato e isolato il coronavirus vivo sulla confezione del merluzzo congelato importato, una scoperta che ha definito la “prima al mondo” e ha confermato che “il contatto con l’imballaggio esterno contaminato dal nuovo coronavirus vivo può causare infezioni“.

Il dibattito resta aperto e anche nel Paese esistono voci discordanti. Jin Dongyan, professore di biomedicina presso l’Università di Hong Kong, ha osservato come “le epidemie legate all’industria della catena del freddo non abbiano finora provocato focolai su larga scala”.

[ Fonte: CNN ]