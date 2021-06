Cina: cucina gli spiedini con la Lamborghini, ma rompe il motore

Mettendo in pausa al momento giusto, si può vedere il momento esatto in cui gli si spezza il cuore: un ragazzo in Cina ha cercato di grigliare alcuni spiedini giocando con lo scarico della sua Lamborghini, finché non gli si è fuso il serbatoio refrigerante, rompendo il motore.

Quando si intende “grigliata da un milione di dollari”, non ci si aspetterebbe questo. Eppure è quanto rischia di pagare il ragazzo che ha avuto la brillante idea di cucinarsi gli spiedini con una Lamborghini. Dal 2016 il governo cinese ha imposto una tassa extra del 10% su qualsiasi auto superiore a 1,3 milioni di Rmb ($ 190.000) per “orientare un consumo ragionevole”, ridurre le emissioni e risparmiare energia. La lussuosa Lamborghini Aventador che il ragazzo ha usato come barbecue alternativo, costa per questo oltre un milione in Cina a causa delle pesanti tasse per frenare le costose abitudini di spesa e le emissioni. In Cina non è visto di buon occhio chi spreca il cibo e il carburante, per questo oltre ad aver ricevuto parecchie critiche, il ragazzo rischia oltre al danno anche una multa. Non male per uno spiedino aromatizzato alla benzina.

Nel video, diventato irrimediabilmente virale, si può vedere che alcuni ragazzini riprendono “la cottura” in un garage dove sono state radunate diverse auto sportive.

Il ragazzo accovacciato vicino allo scarico della Lamborghini tiene uno spiedino, mentre il pilota fa andare su il contagiri del potente motore V12, per generare le fiammate che griglino la carne. Ma in pochi secondi il dramma: un fumo inizia a fuoriuscire dal vano motore posteriore e un liquido di raffreddamento rosso scorre sul pavimento. Gli uomini, nonostante siano fanatici delle auto, rimangono scioccati e nessuno di loro sembra sapere cosa fare di fronte alla povera Lamborghini fumante che sembra “sanguinare”.

Gli esperti hanno suggerito che l’incidente è avvenuto perché la Lamborghini stava andando su di giri a freddo, il che ha creato una pressione nel sistema di raffreddamento che non poteva fuoriuscire. Ciò significa che il conducente stava creando molta pressione nelle linee del liquido di raffreddamento nonostante non fosse necessario raffreddare il motore, quindi senza un posto dove andare, la pressione continua a crescere fino a quando qualcosa non si è rotto.