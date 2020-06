Cina: la fiera del cibo e delle bevande sarà online a fine luglio

In Cina è un’istituzione nel settore del food e generalmente viene organizzata ogni 6 mesi. Stiamo parlando della China Food and Drinks Fair, la fiera del cibo e delle bevande che quest’anno si terrà online dal 28 al 30 luglio. La 102esima edizione doveva essere dal 21 al 23 maggio a Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan, nella Cina sud-occidentale.

Il comitato ha dichiarato in una nota che ha deciso di rendere virtuale l’evento nell’ambito degli sforzi del Paese per consolidare la prevenzione e il controllo del Covid-19, aspettandosi che la fiera promuova ulteriormente il lavoro e la ripresa della produzione nel settore alimentare e delle bevande.

Intanto, un’altra fiera si sta svolgendo sul web in questo momento e durerà fino al 24 giugno. E’ l’evento fieristico di Canton che ha attirato circa 25mila imprese in 16 categorie con 1,8 milioni di prodotti. “La fiera fornirà servizi 24 ore su 24, tra cui mostre online, promozione, incontri e occasioni di trattativa”, ha spiegato Li Jinqi, direttore generale del Centro cinese del commercio estero. La sessione online della fiera rappresenta una novità, una decisione presa a causa della pandemia di Covid-19 e per cercare di garantire comunque la stabilità del commercio estero e degli investimenti.

[Fonte: Agenzia di stampa Ansa]