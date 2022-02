Coca-Cola annuncia una svolta sul packaging ecologico entro il 2030

Coca-Cola Company alza l'asticella sul fronte green fissando nuovi obiettivi aziendali sul packaging riutilizzabile per diminuire il rifiuto globale di plastica.

di Rossana Santolin 17 Febbraio 2022

Coca-Cola Company ha annunciato una svolta aziendale sul fronte del packaging ecologico fissando nuovi obiettivi entro il 2030. In meno di 10 anni il gigante del beverage punta al 25% di packaging sostenibile sul totale della produzione, puntando in particolare sulle bottiglie di plastica da riempire attraverso appositi dispenser, un po’ come si fa con i flaconi di detersivo.

L’obiettivo si inserisce nell’iniziativa ribattezzata World Without Waste (tradotto “Un mondo senza rifiuti”) con cui Coca-Cola vuole abbracciare in toto i valori dell’economia circolare. Stando ai dati elaborati dalla Ellen MacArthur Foundation, riutilizzare almeno il 20% del packaging di plastica globale rappresenta un business da 10 miliardi di dollari con ricadute positive sull’ambiente e sui consumatori.

La svolta per Coca-Cola starebbe nell’arrivare ad un 25% di bottiglie riutilizzabili a fronte dell’attuale 16% (dati 2020). Questa percentuale tiene conto anche del vuoto a rendere già molto diffuso, ad esempio, in Germania dove restituire le bottiglie vuote al supermercato a fronte di un rimborso è già da tempo nel DNA dei consumatori tedeschi.

Negli ultimi anni Coca-Cola ha stretto delle partnership in ottica green con diverse realtà in tutto il mondo. Pensiamo ad esempio alla collaborazione con Carrefour France nell’ambito del progetto a marchio registrato “Loop” che permette ai clienti di vedersi recapitare a domicilio bevande con packaging personalizzato che poi viene restituito dopo l’uso, riempito e riconsegnato nuovamente al cliente.

Un altro esempio può essere la partnership con Burger King USA nel contesto di un progetto pilota, realizzato solo in alcune città americane, dove i clienti ricevono il loro burger e la bevanda in contenitori riutilizzabili. Il recente annuncio di Coca-Cola Company segna la volontà del marchio di alzare l’asticella sul fronte della sostenibilità avviandosi ad un’azione più strutturata per diminuire il rifiuto globale di plastica.