Coca-Cola-brandizza-l'edificio-più-alto-del-mondo

di Rossana Santolin 13 Gennaio 2022

Viene da canticchiare “Burji rosso Coca-Cola” guardando la clip di lancio di Real Magic, la nuova brand identity del marchio. Coca-Cola Company ha infatti brandizzato il Burji Khalifa di Dubai facendo scintillare l’edificio più alto del mondo con un emozionante gioco di luci.

L’iconico palazzo, che svetta per 829 metri, è stato scelto per presentare al mercato mediorientale Real Magic. Si chiama proprio così la nuova filosofia di Coca-Cola, che in Italia si identifica con il claim “a un sorso di distanza”, spianando la strada ad una nuova era per il marchio che punta al concetto di inclusione.

L’abbraccio infatti è il concetto chiave del video dedicato al light-show al Burji Khalifa. Dei passanti curiosi premono un gigantesco bottone rosso e la magia ha inizio. La folla con il naso all’insù ammira il grattacielo illuminato dove compaiono faccine felici, loghi che richiamo agli abbracci e persino la frase “one marriage proposal” ovvero, una proposta di matrimonio.

Non è mancato infatti il momento romantico con la coppia che si giura amore eterno mentre il logo Coca-Cola tinge di rosso il simbolo degli Emirati Arabi. Altri sorrisi, famigliole felici e bambini che scattano foto completano la clip emozionale che suggella il nuovo capitolo per il brand.

Tarun Sabhlok, direttore del comparto marketing di Coca-Cola Company in Medio Oriente, sottolinea la volontà dell’azienda di lanciare un messaggio di «vicinanza e umanità facendo tesoro della lezione lasciata dalla pandemia».