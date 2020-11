Coca Cola illumina l’albero di Natale in Piazza Duomo a Milano

Rosso e bianco, gli inconfondibili colori della Coca Cola: così sarà illuminato l’albero di Natale che quest’anno verrà installato a Piazza Duomo a Milano, perché proprio grazie a questo albero, la celebre marca di bevande ha voluto ricordare a tutti di sostenere il Banco alimentare.

L’albero di Natale di Piazza Duomo è ormai una tradizione a Milano, ma quest’anno, lo sappiamo tutti, il Natale non sarà proprio lo stesso: “Per questo Coca Cola invita tutti a donare, riscoprendo il valore della solidarietà e il piacere di compiere gesti di generosità, come mai prima”, ha dichiarato Giuliana Mantovano, Direttore Marketing di Coca-Cola Italia.

Grazie al suo spirito di condivisione e agli aiuti concreti già messi in atto per il Banco alimentare, è stata scelta la Coca Cola per illuminare la città di Milano grazie a un albero centrale, visibile da diversi punti della città “affinché comunichi anche a distanza l’energia viva del cuore di Milano“. Sotto il grande albero, sarà circondato da piccoli alberi vivi che verranno ripiantati al termine del periodo natalizio, creando un’eredità verde per il capoluogo lombardo.

“Per il quarto anno consecutivo Coca-Cola è al fianco di Banco Alimentare per aiutare chi ha più bisogno, con un progetto che permetterà di raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti“, hanno dichiarato ancora dalla società Coca Cola.

“Quest’anno Banco Alimentare” – ha aggiunto il presidente del Banco, Giovanni Bruno – “è stato messo a dura prova dall’emergenza Covid-19 e dalle conseguenti misure di contenimento. Abbiamo moltiplicato gli sforzi per rispondere al bisogno delle persone in difficoltà, che sono cresciute in maniera esponenziale. La rinnovata collaborazione con Coca-Cola è, quindi, ancora più preziosa“.

[ Fonte: Milanotoday ]