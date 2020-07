Coca Cola lancia la nuova Fanta Limonata Igp

Coca Cola lancia sul mercato la nuova Fanta Limonata senza zuccheri aggiunti con il 100% del succo di limone di Siracusa Igp. Il brand si dimostra attento al territorio e alle sue materie prime, con l’acquisto annuale di oltre un terzo della produzione di arance e di limoni siciliani destinati alla trasformazione.

“Siamo presenti e produciamo in Italia da oltre 90 anni, e proprio per questo vogliamo il più possibile valorizzare le materie prime del nostro Paese. – spiega Cristina Broch, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia – Dopo Fanta Aranciata Rossa Igp, con la nuova Fanta Limonata con succo di ‘Limone di Siracusa’ Igp vogliamo ulteriormente rendere omaggio alle origini italiane di Fanta e alle eccellenze del nostro Paese, che mai come ora meritano di essere valorizzate.” Più della metà del succo acquistato da Coca-Cola in Italia, come quello di mela, di pera, oltre che di limone e di arancia, è utilizzato per produrre bevande di The Coca-Cola Company in Europa, sostenendo così l’export delle materie prime italiane più apprezzate.

“L’arrivo di Fanta con succo di ‘Limone di Siracusa Igp’ per il Distretto produttivo Agrumi di Sicilia è un nuovo traguardo – afferma la presidente del Distretto Agrumi, Federica Argentati – che premia il nostro impegno nel valorizzare i marchi di qualità degli agrumi siciliani. Possiamo dire di essere stati parte del processo che ha reso possibile l’arrivo anche di questa Fanta che rende omaggio a un’altra eccellenza siciliana. Ci auguriamo che questa ulteriore scelta, oggi più che mai, possa essere di esempio e dare visibilità alla Sicilia più autentica e alla qualità delle sue eccellenze agroalimentari”.

Fonte:[Agenzia di stampa Ansa]