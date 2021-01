Coca Cola: un ticktoker svela perché quella di McDonald’s è più buona

Si chiama Michael Ryan, viene dagli Stati Uniti e su TikTok ha svelato numerosi segreti di McDonald’s, compreso quello sulla Coca Cola che vendono nella catena fast-food: è davvero più buona e perché sì?

Noto come @evilglitterqueen su TikTok, Michael è un ex dipendente di McDonald’s e ha deciso di rispondere ad alcune domande che gli utenti facevano su TikTok in merito ai segreti della catena di fast food: così ha raccontato alcuni segreti del franchise, compreso il motivo per cui le cannucce siano così lunghe, la verità dietro le insalate di pollo e perché la Coca Cola abbia un sapore migliore se comprata da loro.

Michael ha spifferato tutto in un video che è stato visto più di 11.000 volte sulla piattaforma: “Ho lavorato da McDonald’s e ho imparato tanto su questa m***a”, ha detto il ragazzo. “Pensi che sia solo fast food, ma c’è così tanta scienza dietro. Ad esempio, la tua cannuccia da McDonald’s è più grande, sai perché è più grande? Perché così una maggiore carbonatazione colpirà la tua lingua e farà sì che la soda abbia un sapore migliore. Ecco perché è davvero meglio da McDonald’s.”

Ha anche affermato che la catena di fast food commissiona alla Coca-Cola uno sciroppo speciale con più zucchero, che conferisce più sapore alla bevanda. McDonald’s ha confermato sul suo sito il ragionamento alla base della teoria delle cannucce proposto da Michael e ha anche rivelato un altro trucco: la Coca Cola ha un sapore così buono perché pre-raffreddano lo sciroppo della Coca-Cola, prima di inserirlo nei distributori automatici e il rapporto tra sciroppo e bevanda è strategicamente impostato in modo tale che sciolga il ghiaccio.

Ma il ragazzo ha rivelato anche altri segreti inerenti alla loro carne e ai gelati: ha affermato che “Il loro pollo alla griglia viene iniettato con una miscela di acqua salata per mantenerlo umido ma anche saporito”, aggiungendo che: “Per la loro macchina per il gelato utilizzano davvero panna intera e viene pulita una volta alla settimana”.

[ Fonte: Mirror ]