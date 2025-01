Com’è e quanto costa la nuova pizzeria di Cristiano Ronaldo

Pizzeria, sports bar (ovviamente) e rooftop è la bio Instagram della pizzeria di Cristiano Ronaldo aperta da diverso tempo nel cuore di Madrid. L’operazione commerciale del calciatore portoghese, a distanza di tempo, continua ad attirare l’attenzione di avventori e food influencer. È l’instagrammiano spagnolo Jose Vives a riaccendere i riflettori su questa realtà gastronomica che non sembra essere troppo male – ma quello che diremo è frutto di osservazioni e letture, nulla è passato dalle nostre papille gustative. Vediamo allora com’è e quanto costa, a detta dell’Internet, il Planta 9 by Pestana CR7.

Come (ci dicono che) è la pizzeria di Ronaldo

L’attaccante della nazionale portoghese sa cosa vuol dire differenziare gli investimenti. La sua catena di hotel, Pestana, conta strutture in tutto il mondo, tra cui una a Madrid. Ed è proprio nella sede della capitale spagnola che ha aperto il Planta 9, nome scelto in riferimento all’ultimo piano in cui si colloca la pizzeria. La vista sulla Gran Vía ha il suo perché – e si fa pagare.

Una margherita, metro di paragone in termini di prezzo per il piatto tipico partenopeo, vale 17 euro, a salire fino ai 20 delle pizze più elaborate. Il menù è abbastanza ridotto (com’è giusto che sia): sulla carta disponibile online contiamo sette pizze, accompagnate da qualche proposta per antipasti, piatti di carne o pesce e dolci. Cifre oltre il ristorante stellato per le bevande, con un litro di acqua a sei euro.

Il food influencer josefoodvibes condivide la sua esperienza gastronomica su TikTok e Instagram, dove lo vediamo intento a gustare una pizza Leonesa, una 5 Quesos (cugina spagnola della nostra quattro formaggi) e un piatto di cannelloni con coda bovina. La sua faccia è soddisfatta, mentre il conto che sventola in favore di telecamera urla 54 € (i cannelloni, però, glieli hanno offerti). Tutto sommato, dice, costa un po’, ma per una volta ne vale la pena.