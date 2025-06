Come i cambiamenti climatici incidono sulla morte degli animali d’allevamento

The Climate Doom Loop, il circolo vizioso del clima. Così la ONG Compassion in World Farming (CIWF) ha intitolato il rapporto pubblicato ieri in cui evidenzia la morte di milioni di animali che negli ultimi anni hanno perso la vita a causa di eventi climatici estremi. Ma la conseguenza è anche la causa, perché alla base di alluvioni, inondazioni e caldo anomalo ci sono anche loro, gli allevamenti intensivi, tra i principali responsabili delle emissioni di gas serra che alterano i naturali cicli atmosferici. Sono undici i casi emblematici riportati nel report di CIWF – uno di questi è italiano.

I numeri del report

Compassion in World Farming è una non profit che si batte per la protezione e il benessere degli animali allevati a scopi alimentari. Il suo ultimo report, diffuso ieri, condivide gli esorbitanti numeri legati alle tragedie climatiche che ormai conosciamo bene, in termini di animali morti.

Undici casi in undici Paesi, compresa l’Italia. L’evento dello Stivale preso in considerazione è quello che ben ricorderete: le alluvioni ed esondazioni del maggio 2023 in Emilia-Romagna che, oltre ad aver causato il decesso di 23 persone e l’evacuazione di decine di migliaia di individui, ha provocato la morte di 250.000 capi, tra bovini, suini, capre e pecore. Ma non c’è, chiaramente, solo l’Italia nel mirino di CIWF.

In Brasile, nel 2024, 1,2 milioni di polli sono deceduti sempre per le inondazioni; nel Regno Unito, due anni prima, sono stati 18.500 i polli morti, stavolta per le ondate di calore; ancora un ultimo esempio è quello dell’uragano Helene, che a settembre 2024 ha ucciso circa 5 milioni di capi in un solo Stato degli Stati Uniti.

E se per qualche inspiegabile motivo le vite degli animali non vi sfiorassero, i numeri ovviamente non mancano anche in termini di perdite economiche; un numero su tutti, 1,5 miliardi di euro di danni stimati da Confagricoltura Ravenna per le alluvioni del 2023. Fatevi i vostri calcoli.