Coronavirus: Lapo Elkann invita a casa sua le aziende del food per lezioni di imprenditoria

Il Coronavirus ha smosso l’animo di Lapo Elkann che, dal suo profilo Twitter, ha lanciato un appello al mondo dell’imprenditoria: food, moda, turismo. Tutti a lezione dal rampollo di casa Agnelli che scrive: “L’attrattività e la credibilità internazionale della nostra Italia è in pericolo. Invito tutti i creativi e imprenditori delle eccellenze a unirci per studiare azioni concrete insieme e senza la politica per il nostro Paese. I miei uffici e casa mia sono sempre aperti”.

Da questo tavolo, però, Elkann esclude la politica che non si deve sedere, anzi “deve restarne fuori”. L’imprenditore fa il punto della situazione sul Coronavirus che sta mettendo in ginocchio i vari comparti dell’economia italiana.

“L’iniziativa – dice Lapo Elkann – è rivolta a imprenditori, creativi e artisti e a tutti coloro che rappresentano le tante eccellenze italiane: dalla musica, al cibo, dalla moda, all’architettura, dall’auto, alla meccanica, dallo sport al turismo, dalla tecnologia al design, dal mondo della creatività a quello della scienza. Ritengo che sia un dovere sociale impegnarsi per il bene del nostro Paese e in un momento come quello attuale occorre farlo tutti insieme. Rilanciare l’Italia è una priorità. Solo lavorando insieme possiamo riportare in auge il valore del brand Italia agli occhi del mondo”.

Fonte: Corriere Economia