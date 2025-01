Cosa combineranno i concorrenti di Masterchef nella cucina di Antonino Cannavacciuolo?

Siamo a due terzi del percorso di questa 14° edizione di Masterchef. L’ottava serata in programma domani, con i soliti due episodi, sarà una “notte pazza”, come leggiamo dalle anticipazioni. Per la puntata di questo giovedì sono infatti previste poche certezze, ma buone. I dieci cuochi rimasti in gara affronteranno la prova in esterna nel tempio di uno dei tre giudici del cooking show: Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo. A seguire, una mystery box in rosso e la bellezza di ben due pressure test.

La prova a Villa Crespi

Le anticipazioni preannunciano un’ottava serata ricca di sorprese, per i due nuovi episodi di Masterchef in onda domani sera alle 21:15 su Sky. Una certezza, però, ce l’abbiamo ed è una novità assoluta sugli schermi del programma. Per la prova in esterna, uno dei tre giudici “da borghese ritorna chef” (per usare la citazione del nostro buon Alessandro), aprendo le porte del suo arabeggiante ristorante sul Lago d’Orta ai dieci aspiranti cuochi sopravvissuti fin qui. Per la prima volta, Cannavacciuolo indosserà la giacca bianca di chef per guidare, insieme a tutto il suo personale, le cuoche e i cuochi in una prova in esterna a Villa Crespi ancora tutta da svelare.

Mystery box “in rosso” e pressure test al quadrato

La scatola segreta di domani sera sarà una red mystery box, un contenitore in rosso che arriverà a metà serata (e non, come di consueto, all’inizio) e fornirà alle e ai concorrenti gli ingredienti per cercare di salvarsi. Anche stavolta, non saranno premiati i piatti migliori, ma messi sotto la luce dei riflettori quelli peggiori.

Il pressure test, poi, si duplica: una delle due prove sarà dedicata a un abbinamento gastronomico “sorprendente”, mentre l’altro vedrà coinvolti i cinque sensi. Staremo a vedere cosa succederà in quella che ci preannunciano come una “crazy night”, una serata folle.