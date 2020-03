Cosenza: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Cosenza, l’Assessorato alle attività economiche e produttive, capeggiato da Loredana Pastore, ha pubblicato l’elenco di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. L’iniziativa è volta al contenimento della diffusione del virus Covid-19, limitando al massimo gli spostamenti dei cittadini che, avendo la possibilità di ricevere direttamente a casa i generi di prima necessità di cui necessitano, non sono obbligati ad uscire per rifornirsi.

Questo l’elenco:

– Azienda “Campoverde Spa” (Punto vendita di Rende) che effettua consegne a domicilio della spesa anche a Cosenza. Tel.09841523014. Le consegne si effettuano dalle 14,30 alle 16,30 (per consegne in giornata gli ordini devono pevenire entro le ore 13,00);

– Azienda MI’NDUJO- PANINO GENUINO. Ha attivato in questo periodo la consegna a domicilio. E’ possibile ordinare telefonando al numero 3517591007 oppure scaricando l’app di foodys.it. La consegna è gestita da Foodys, azienda specializzata nel delivery.



– Mercato coperto di Campagna Amica, Piazza Matteotti – Cosenza. E’ attiva l’iniziativa “Spesa Amica” nei giorni di apertura del martedì e sabato, dalle 8.30 alle 13.30. Chiamando al numero 351 7611691 si potrà ricevere la spesa a domicilio, nei pomeriggi dei giorni di apertura, nei Comuni di Cosenza e Rende.

– Macelleria Trentinella – Via Popilia, 147/C – Tel.0984-390565 oppure 3201884793 . Si può decidere la fascia oraria nella quale ricevere la spesa. Si può, inoltre, scegliere la consegna in giornata o programmarla in uno dei giorni successivi.



– Ortofrutta “DALLA TERRA ALLA TAVOLA” – di Cello Gianni – Viale delle Medaglie d’Oro – Cosenza – Tel.3407355985;



– Supermercato GranRisparmio – via Panebianco,186 – tel. 391/3712138;

– Bellaroma Pizzeria; Burger Brioche ; Cosenza kaffè, ubicate in Via Panebianco, 600, effettuano il servizio a domicilio dalle ore 17,00 alle ore 21,30 tutti i giorni telefonando al numero 351 5557007 (anche whatsapp) oppure al numero 0984 39 22 43 o, ancora tramite Deliveroo o Foodys;

– Nice Surgelati effettua consegne a domicilio gratuite di gelati,surgelati e fresco. La spesa può essere prenotata attraverso il sito www.nicesurgelati.it o contattando il numero 388 2580353 o il numero verde 800 914 976;

– Supermercato COOP FOOD SRL (GRAN RISPARMIO), Via Trento, 25 – COSENZA. Consegna a domicilio attraverso il servizio whatsapp (TEL.380/1460773). Basta inviare un messaggio whatsapp con scritto “Coop Food Si” e si riceveranno tutte le informazioni relative al servizio;

A questa lista si aggiunge la disponibilità dell’Associazione Culturale “La Fontana” di Rogliano che effettua, su richiesta, servizio di consegna a domicilio, sia di farmaci che della spesa di generi di prima necessità. I riferimenti per contattare l’Associazione sono: tel. e whatsapp.347/9793236, mail: lafontana.rogliano@gmail.com.