Cristiano Ronaldo e la chef star di Tik Tok CZN Burak apriranno un ristorante a Londra

Ancora non se ne conoscono i dettagli, ma prossimamente potrebbe aprire a Londra il nuovo ristorante di CR7 in collaborazione con la chef star di Tik Tok Burak Ozdemir.

di Rossana Santolin 31 Marzo 2022

Una foto comparsa sui social di Cristiano Ronaldo in posa accanto a CZN Burak lascia intendere che questi due, molto presto, potrebbero entrare in affari assieme. E i rumors infatti confermano l’ipotesi che CR7 e la chef star di Tik Tok stiano pianificando l’apertura del loro primo ristorante a Londra.

Insomma una coppia interessante. Da una parte il calciatore numero uno al mondo, e dall’altra Burak Özdemir, fenomeno social che macina like affettando verdure come un ninja sfoggiando un sorriso plastificato.

I presupposti per l’affare ci sono tutti. Cristiano Ronaldo conta già una serie di investimenti nel settore della ristorazione. Basti pensare ai ristoranti di famiglia in Brasile e alla recente apertura del Pestana CR7 Marrakech in collaborazione con l’imprenditore Dionisio Pestana.

Dall’altro lato c’è CZN Burak ormai un marchio forte e consolidato – complice il successo su Tik Tok – con due format di successo in Medio Oriente. Tra questi citiamo il Burak Burger a Dubai e l’Hatay Medeniyetler Sofrasi presente con più insegne a Istanbul.

Ad oggi non si conoscono ancora dettagli più precisi in merito alla tipologia di ristorante che dovrebbe sorgere già in autunno prossimo nella capitale britannica. Ciononostante chi conosce bene Ronaldo pensa ad un menù vario e spiccatamente “healthy”.