Cuneo: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Cuneo la redazione di Cuneo24.it ha stilato una lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. Per inserire la propria attività basta scrivere a redazione@cuneo24.it o su whatsapp al nr. 392.1319672. Il servizio è gratuito.

Ecco l’elenco:

CUNEO

CAFE’ 44 – Via Roma 44 – Cuneo – Tel. 340.3603876

COLLOCO Sanificazione ambienti con Ozono – Via Torino 187 – CUNEO – Tel. 0171.67081

CLOROFILLA – Via Valle Po, 19 – CUNEO – Tel. 349.1360179

DAMA3CAFE’ – Via Carlo Emanuele Terzo, 33A – CUNEO +39 373 762 2399

DOG SERVICE – Via Gino Giordanengo, 6/8 – CUNEO – Tel. 0171.493366

GREEN & GROW – Via Savona, 47 – CUNEO – Tel. 0171.401648 – www.greenandgrow.it

LA BIRROVIA – Piazzale Vecchia Stazione, a – CUNEO – Tel. 340.8085227

LA VOLPE CON LA PANCIA PIENA – Via Chiusa Pesio, 6 – CUNEO – Tel. 0171.605061 – Tutti i giorni pranzo e cena zona Cuneo

MACELLERIA DA ALDO – Corso Galileo Ferraris, 15 – Cuneo – Tel. 0171.67051

MACELLERIA DA MAURO THE BBQ HOUSE – Corso Nizza, 56 – CUNEO – Tel. 0171.070091

PASTICCERIA CHANTILLY – Via Carlo Emanuele Terzo, 43 – CUNEO – Tel. 392.1745923 – www.chantillycuneo.it

YAMAMAY – Via Roma, 55 – tel, +39 0171 601766 – 3207854148 (anche WattsApp) – www.yamamay.com

BERNEZZO

PASTICCERIA CAFFETTERIA MUSSO – Via Valle Grana, 2/A San Rocco – BERNEZZO – Tel. 0171.300448 – 333.3671261

BUSCA

CIOCCOLATERIA FAGIOLO di Roggero – Corso Romita, 13 – BUSCA – Tel. 0171.945165 – 345.5859969

DI PASTA…IN PIZZA – Corso Giovanni XXIII, 2 – BUSCA – Tel. 0171.944793 – 349.6731314

GASTRONOMIA-POLLERIA-ROSTICCERIA Casale Norma – Venditore ambulante – BUSCA – Tel. 338.7882723

GELATERIA Dolce Peccato – Piazza della Rossa, 6 – BUSCA – Tel. 338.4567566

LA CAPANNA Formaggi di capra – Via Tarantasca, 157/A – BUSCA – Tel. 340.9988783

MACELLERIA Marco Ballario – Via Luigi Cadorna, 4 – BUSCA – Tel. 0171.290969

PANETTERIA Antichi Sapori – Via Umberto I, 103 – BUSCA – Tel. 0171.944273

STEMA FRUTTA E VERDURA – Via Umberto I, 140 – BUSCA – Tel. 0171.944467

TENTAZIONI – Via Umberto I, 43 – BUSCA – Tel. 338.6541676

ZUCCO ALIMENTARI – Via Laghi di Avigliana, 50 – BUSCA – Tel. 335.241449

BRA

BAR CHIOSCHETTO – Via Don L. Orione, 138 – BRA (CN) – Tel. 0172.457190 – 377.6837196

CARAGLIO

JOLIE ABBIGLIAMENTO – Piazza Martiri della Libertà, 30 – CARAGLIO – Tel. 349.3055104

PASTICCERIA PAGANESSI – Via Roma, 166 – CARAGLIO – Tel. 0171.618569 – 333.6243453

CENTALLO

BIRRIFICIO TRUNASSE – Frazione San Biagio Regione Pedaggio Sottano 194 – CENTALLO – www.birrificiotrunasse.it – www.beer-bq.it per acquisto con e-commerce e spedizioni 338.8616725 – Tel. per ordini whattsapp 338.8616725

MORRA FRUTTA E VERDURA – Via Michelini 5/6, C – Centallo – per le consegne mandare sms o whatsapp al 366.2585143 o telefonare al 0171.1713827 tutti i giorni pane fresco della Morra

CERVASCA

NORDGEL – Tel. 349.3203155 – lista dei prodotti su : www.nordgel.it o alla pagina Facebook ed Instagram

CHIUSA DI PESIO

INCROCIO CAFE’ – Via Provinciale Beinette, 25 – CHIUSA DI PESIO – Tel. 333.3012966 (preferibile whatsapp)

DRONERO

PASTICCERIA BRIGNONE – Via Roma, 2 – DRONERO – tel/fax +39 0171 918151, Tel. 346.2248209

FARIGLIANO

CASCINA REVELLI PRODUZIONE VINI – Località Pianbosco, 32 – FARIGLIANO – tel. 0173.797155 – mail: info@cascinarevelli.it – www.cascinarevelli.it

FRASSINO

AZIENDA AGRICOLA DAL BESSE’ (Famiglia Martino) – Località Ponte Cross, 2 – FRASSINO – tel. 0175.978013 (consegne lunedì, martedì, giovedì e sabato)

REIS CIBO LIBERO DI MONTAGNA – Borgata Meira Brancia, 1 – FRASSINO – Tel. 347.2138035 – whatsapp 340.7151048

MELLE

AZIENDA AGRICOLA GARINO – Tomin dal Mel [MelleEat] – Tel. 340.7668527

AZIENDA AGRICOLA GARNERO LAURA – Tomin dal Mel [MelleEat] – Tel. 347.9035312

CAFFE’ GELATERIA FIOCA – Via 3 Martiri, 15 – MELLE – tel. 0175.978095

CASEIFICIO ROGGERO – [MelleEat] – Tel. 320.3445636 – 347.6990643 (consgna gratuita e pagamento alla consegna per ordini di almeno 15 euro)

LES ESCARGOTS DI SAN LAZZARO [MelleEat] – Via Due Mulini – web: infolesescargots.wixsite.com – tel. 333.5214991

MIELERIA GARNERO miele, propoli, polline [MelleEat] – tel. 344.2961289 -348.5409300

PANETTERIA DA MARINELLA [MelleEat] – Via 3 Martiri, 36 -MELLE – tel. (0175.97801727)

MOROZZO

CAFFE’ DEL BORGO – Via Mondovì, 52, MOROZZO – Tel. 334 950 3903

PEVERAGNO

MACELLERIA GARELLI – Piazza Santa Maria, 6 – PEVERAGNO – Tel. 0171.383858

PIASCO

BIRRIFICIO KAUSS – Via Costigliole Saluzzo 2/a – PIASCO – www.kauss.it – Tel. 175.290442 – Whatsapp 349.4274769 – New: Pizza da fè, tutti gli ingredienti a km 0 per fare la pizza a casa. Ordini WhatsApp 349/4274769

FRUTTA E VERDURA DA PATTY – Tel. 0175.79214

GASTRONOMIA MB “DA INES” – Via Umberto I, 13 – PIASCO – Tel. 0175.79214 – www.mbpastificio.it

LA BOTTEGA DI ELISA – Via Venasca, 55 – PIASCO – tel. 0175.270078 – 346.2325012

MACELLERIA MARGARIA – Piazza Martiri della Liberazione, 8 – PIASCO – Tel. 0175.79125 – 328.0103414

PANETTERIA DE MARIA – Via Umberto I – PIASCO – Tel. 0175.79500

PANETTERIA GARNERO MASSIMO – Via Umberto I, 46 – PIASCO – Tel. 0175.79491 – 340.3958056

PANETTERIA ZAMPERLIN – Via Umberto I, 36 – PIASCO – Tel. 0175.79703

PIZZERIA STELLA POLARE – Via Dante Alighieri, 8 – PIASCO – Tel. 0175.270115 – web: stellapolare.business.site

ROCCABRUNA

RISTORANTE LA PINETA Piazzale Sant’Anna, 6 – ROCCABRUNA – Tel. 333/6202326 – 331/5048066

BAR TRATTORIA IL ROCCERÈ Frazione Sant’Anna, 135 – ROCCABRUNA – Tel. 340/2119976

SAMPEYRE

CROCE ROSSA ITALIANA DI SAMPEYRE – Via degli Orti – SAMPEYRE – www.crisampeyre.it – tel. 0175.970001 – 366.6846017 – Servizio di spesa a domicilio, consegna farmaci per anziani, persone fragili e con patologie

PANETTERIA NON SOLO PANE – Via Roma, 40 – tel. 0175.977924 – 333.6942074. Prenotazione entro le ore 10 per consegna entro le h 13.30.

PIZZERIA CO’ DI BLIN – tel 389/6917945 (anche whatsapp) – consegna pizza a domicilio a partire da venerdì alla domenica. Prenotazioni entro le h 14. Consegna dalle h 18 alle h 21.

PIZZERIA RISTORANTE MANGIUMA – Via Vittorio Emanuele II, 25 – SAMPEYRE – www.mangiuma.it – tel. 0175.977237 – 339.1272212 (anche whatsapp) consegna a casa sabato e domenica e mercoledì dalle h 18 alle h 21, prenotazioni entro le h 12 (ordine minimo € 15)

TARANTASCA

FARMACIA FANIZZA Via V. Veneto, 11 – TARANTASCA – www.facebook.com – Tel. 0171 931000

PARAFARMACIA MOLINERIS, Via Laghi di Avigliana, 2/A – San Chiaffredo di TARANTASCA – Tel. 0171937473/3499383980

MARKET ALIMENTARI BARBARA LOMBARDO Via Centallo, 8 – TARANTASCA – Tel. 3394418950

ALIMENTARI VALTER OLIVERO Via Vittorio Veneto – TARANTASCA – Tel. 3311825562

ALIMENTARI LA BOTTEGA DEL GUSTO Valter Girando Via Vittorio Veneto – TARANTASCA – Tel. 3284718769

ALIMENTARI TIZIANA GIULIANO Via Laghi di Avigliana – San Chiaffredo di TARANTASCA – Tel. 3393105042

PANETTERIA L’ANGOLO DEL PANE Via Vittorio Veneto – TARANTASCA – Cell. 3396811887

LE DELIZIE DI ALBI Alberto Conte Venditore ambulante di alimentari, salumi, formaggi – TARANTASCA – Tel. 3421251277

PIZZERIA IL PIANETA Via Circonvallazione, 29 – TARANTASCA – Tel. 0171 931858 pizza a domicilio 18.30-21 dal mercoledì alla domenica

SALOON PIZZERIA Via Laghi di Avigliana – San Chiaffredo di TARANTASCA – Tel. 3317495727 pizza a domicilio 18.30-21

TABACCHERIA NILVA GALFRÈ Via Vittorio Veneto – TARANTASCA – Tel. 3394346606

DANIELE FRANCESCO GRANATIN Via Volta – TARANTASCA – Tel. 0171 931941

ENZO CORRADO GRANATIN Via Laghi di Avigliana – San Chiaffredo di TARANTASCA – Tel. 3347538442 Bombole gpl, pellet, alimenti per animali

FERRAMENTA BARBERO FABRIZIO Via Pirandello, 17 – TARANTASCA – Tel. 0171 931541

PESCHERIA CASALE ROMANO – Venditore ambulante – TARANTASCA – Tel. 338.6765346/339.7227893

STORE SERVICE SRL – P.zza Marconi, 9 – TARANTASCA – Tel. 338.4710680

VENASCA

CASEIFICIO VALVARAITA – Localita’ Marauda Inferiore, 8 – VENASCA – tel. 0175.976204 – 349.4274769 (whatsapp) – www.caseificiovalvaraita.com

PIZZERIA LA MALCONTENTA – Piazza Martiri, 49 – VENASCA – tel. 0175.567488 – 329.6474399

VERZUOLO

ARTIGIANI DELLA PIZZA – Piazza Martiri della Libertà, 1/f – VERZUOLO – Tel. 371.176.1052 – 371/1761052 – Consegne a domicilio dalle 18 fino alle 23

CIOCCOLATERIA FAGIOLO di Roggero – Via Roma, 7 – VERZUOLO – Tel. 0175.87623 – 345.5859969

EL PANATE’ DLA VILA – Via al Castello, 94 – VERZUOLO – Tel. 0175.85831

MACELLERIA DENIS – Corso Re Umberto, 80 – VERZUOLO – Tel. 349.8934160- Orario: lunedì e mercoledì 8-12,30 martedì, giovedì, venerdì e sabato anche 16-19,30

PIZZA & KEBAB FLY – Corso Re Umberto, 50 – VERZUOLO – Tel. +39 392 640 5054 – 320/0677715 – Consegne a domicilio venerdì, sabato e domenica dalle 18 fino alle 22

VILLAFALLETTO

SPANI panificio pasticceria – Via Termine, 47 – VILLAFALLETTO – Tel. 0171.947004 – 346.4254052