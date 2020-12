Cuneo: distribuita la più grande “spesa sospesa” mai realizzata da Coldiretti

A Cuneo la solidarietà si fa “grande”: Coldiretti ha lanciato la proposta (come ogni anno) di una “spesa sospesa” e alla fine hanno ottenuto la più grande offerta gratuita di cibo mai realizzata dagli agricoltori.

7.000 Kg di pacchi alimentari da destinare alle famiglie bisognose in tutta la provincia di Cuneo, che si aggiungono ai 6.000 Kg di pasta Made in Italy che Coldiretti Cuneo ha già consegnato nei giorni scorsi. Così Coldiretti e Campagna Amica hanno messo la firma al Natale per tutte le famiglie che vivono in condizioni di bisogno e povertà in tutta la Granda.

“In collaborazione con il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, abbiamo iniziato la consegna dei primi pacchi di cibo totalmente italiano direttamente a favore degli indigenti e delle mense che si prendono cura di chi, a causa della crisi economica legata al Covid, ha perso il lavoro ed è obbligato a chiedere aiuto” spiega Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.

I pacchi di cibo sono infatti ricolmi di eccellenze agroalimentari di origine 100% italiana come Parmigiano Reggiano, lenticchie, cotechino, olio, fagioli, passata di pomodoro, pasta, miele, arance e molto altro.

“Si tratta della più grande offerta gratuita di cibo mai realizzata dagli agricoltori per aiutare a superare l’emergenza economica e sociale provocata dalla diffusione del Coronavirus e dalle necessarie misure di contenimento. Il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza di solidarietà e vicinanza non resti limitata a questa occasione ma diventi un fenomeno strutturale” dichiara il direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.

[ Fonte: Il Corriere ]