David Beckham sarebbe pronto per un programma di cucina su Netflix

David Beckham ci riprova con i fornelli. Calato il sipario sul mondo del calcio, l’ex centrocampista – che è anche modello, imprenditore e dirigente sportivo – studia un nuovo programma di cucina assieme a Netflix e alla BBC.

L’idea gli è balenata in testa nei giorni del lockdown, tant’è che sui social circolano molte foto che lo ritraggono tra una ricetta e l’altra con l’ausilio dei figli. Beckham avrebbe chiesto consiglio anche all’amico Gordon Ramsay.

“Uno dei ‘vantaggi’ non intenzionali del lockdown per David è stata l’opportunità di fare ciò che ama di più: cucinare“, ha dichiarato una fonte al The Sun. “Durante la quarantena ha ricreato con Harper alcune delle vecchie ricette di sua madre e recentemente ha ricevuto un sacco di pentole e padelle per il suo compleanno”.

Netflix, da parte sua, dopo il successo di “The Last Dance” con la leggenda del basket Michael Jordan sarebbe felice di collaborare con uno sportivo. In quarantena David ha preparato brownie, una torta alla Nutella, pizza e una crostata al limone. “A casa amiamo la buona tavola, quando giocavo a Milano per il Milan ho seguito un corso di cucina italiana”, ha fatto sapere Beckham. Al momento, si attende ancora la conferma dello staff.