Disneyland: il sandwich gigante ispirato da Ant-Man costa 100 dollari

Può sfamare fino a 8 persone e chissà quante centinaia di formiche: il nuovo sandwich gigante proposto nei menu di Disneyland, è stato realizzato ispirandosi al film di Ant-Man. Anche il prezzo, però, è “sovradimensionato”: ben 100 dollari.

È stato soprannominato il “panino Pym-ini di dimensioni quantistiche” e verrà inserito ufficialmente nel menu della House of Mouse dell’Avengers Campus, una zona tematica all’interno del Disneyland Resort California. In questa parte del parco, si trova un’intera sezione dedicata ai supereroi della Marvel, tra cui altre proposte alimentari che faranno parte delle “attrazioni”.

Infatti nel menu californiano troverete anche altri piatti che giocheranno sul fatto delle sovradimensioni, ispirandosi al film Ant-Man and the Wasp: ad esempio, troverete una gigantesca acqua minerale per più persone e dei crostini enormi. Il panino “Pym-ini” è però al momento la proposta più costosa dell’intero Campus. Eppure non ha ingredienti particolari: è una focaccia con formaggio, prosciutto al rosmarino, salame, salsa di pomodori secchi, e come contorno un’insalata di rucola. Il prezzo di 100 dollari è motivato soltanto dalle dimensioni. Oltre al fatto che si trova dentro a uno dei parchi a tema più famosi al mondo, ovviamente.

Per chi vorrà provarlo, senza prendere un sandwich colossale, è prevista una porzione individuale tra i 12 e i 14,50 dollari. Il Pym-ini sarà disponibile dal 4 giugno, quando l’Avengers Campus sarà finalmente aperto al pubblico. L’inaugurazione della sezione del parco a tema era prevista nel luglio 2020, ma è stata posticipata a causa del Covid.

[ Fonte: Sky ]