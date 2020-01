Dolci: la pastry chef Loretta Fanella torna a Roma

I dolci di Loretta Fanella tornano a Roma da Casa & Bottega di Luna Basaia e la madre Cinzia Regano. Dopo il successo di Tiramisù, un nuovo progetto in Via dei Coronari con un angolo dedicato alle sue creazioni.

Gli appassionati di Haute patisserie potranno trovare nel suo corner macaron, cioccolatini, caramelle, i “duo” di pastafrolla, le monoporzioni fresche al cucchiaio e i biscotti, ma anche i tiramisù in tre formati, grande, medio e “chupito” che si serve insieme al caffè.

“Mi trovo molto bene con Luna e Cinzia, hanno voluto fortemente la mia collaborazione. Mi piace lavorare per un locale vero, un locale familiare, per romani, cioè lontano dalla filosofia mordi e fuggi per i turisti. Loro sono molto dinamiche, fresche e lungimiranti”, dichiara la pastry chef che ha lavorato con nomi come Cracco, Ferran e Albert Adrià e nell’ Enoteca Pinchiorri di Firenze.

Per le titolari, “l’arrivo di Fanella è una sorta di auto-regalo per festeggiare i primi 10 anni di Casa&Bottega, che presenta tante altre nuove idee. A partire dal restyling degli arredi del locale fino al menù, studiato su misura sempre da una donna, Silvia Capuano, che gioca in equilibrio tra mare e terra con leggerezza ed eleganza informale in un mix tra cucina italiana e internazionale”.

Fonte: La Repubblica