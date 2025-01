Dopo le mucche, i maiali e i polli, un virus minaccia gli allevamenti di bufale

Non è solo l'avaria ospite sgradita degli allevamenti di recent: in Germania si sono verificati diversi focolai di afta epizootica, e l'allarme si è alzato anche in Italia.

Non c’è mai fine al dilagare di nuovi virus negli allevamenti. Quello di cui forse non avevate ancora sentito parlare si chiama afta epizootica, una malattia che colpisce suini, bovini, ovini, bufalini e caprini, oltre ad altri animali selvatici. Insomma, un patogeno che può facilmente passare da un capo all’altro all’interno di un allevamento. L’allarme delle ultime ore riguarda la Germania dove, per l’esattezza vicino a Berlino, si sono verificati diversi focolai. Ma a preoccuparsi sono anche le autorità italiane, che alzano il livello di allerta sanitaria, in particolar modo in Campania.

Allarme in Campania

“Malattia virale altamente contagiosa”, la definisce Antonio Limone, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM). In Germania i primi tre casi di afta epizootica negli allevamenti sono stati segnalati la scorsa settimana. Per precauzione, Corea del Sud e Messico hanno momentaneamente sospeso le importazioni di carne suina tedesca, seguiti a stretto giro dal Regno Unito, che ha esteso il divieto anche alle carni bovine e ovine.

Sul sito dell’IZSM leggiamo che “in Campania a rischio è tutta la filiera bufalina” e che si tratta di “un’emergenza nazionale, anzi europea”. Per questo nella regione meridionale è stato alzato il livello di allerta sanitaria, anche se Limone si dimostra ottimista: “Siamo pronti. In Italia la rete veterinaria di epidemio-sorveglianza regge”. Al momento non sono stati segnalati casi nello Stivale, ma gli allevamenti bufalini della Campania sono sorvegliati speciali.

Il virus non è capace di compiere il salto di specie, ma può provocare un’infiammazione della mucosa della bocca negli esseri umani, leggiamo dai colleghi di fanpage. Negli animali, invece, dà luogo a sintomi quali stati febbrili e comparsa di afte, oltre a lesioni vescicolari a carico delle mucose e della cute. “La morbilità”, ci dice l’Istituto Superiore di Sanità, “può facilmente raggiungere il 100%” e la strategia per arrestare il contagio negli allevamenti è, ahinoi, l’abbattimento.