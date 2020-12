Empanadas del Flaco: arriva a Milano lo street food del trio stellato

Preparatevi per le “pizze latine”: a Milano è stato inaugurato oggi Empanadas del Flaco, lo street food “del trio stellato Simon Press, Matias Perdomo e Thomas Piras.

Si tratta di uno tra i progetti ambiziosi che hanno pensato di realizzare alcuni tra i più influenti imprenditori della ristorazione ai giorni nostri. Sono gli chef Simon Press, Matias Perdomo e il maître e sommelier Thomas Piras, già proprietari di Contraste, premiato nel novembre 2017 con una stella Michelin. Loro tre hanno deciso di dare un po’ di colore in un periodo tanto brutto alla città di Milano, inaugurando Exit Gastronomia Urbana in piazza Erculea, il marchio di distribuzione di vini Abere ed Exit Pastificio Urbano, attualmente in fase di apertura.

Tra questi progetti, c’è anche Empanadas del Flaco, iaugurato proprio oggi in via San Maurilio 4, nei pressi della popolare via Torino. Il ristorante proporrà le empanadas appunto, tipicità culinaria popolare del Sud America, un equivalente della pizza che racchiude tutta la praticità e il gusto del cibo di strada latino.

Friday, December 4, 2020

L’idea delle empanadas nasce dalla passione di Simon Press per questo cibo a lui che gli ricorda affettuosamente le sue origini argentine: infatti, lo stesso nome del ristorante è dedicato a lui “El Flaco”, il suo soprannome. “Le empanadas in Sud America sono un tratto distintiv, per questo abbiamo assaggiato empanadas ogni giorno per settimane al fine di trovare la ricetta perfetta e per il momento abbiamo scelto di proporre i gusti più tradizionali” spiegano i tre soci.

Sebbene il locale sia ispirato ai colori caldi e accoglienti del mercato de La Boca, il packaging e il format sono ispirati alla tradizione e si prestano perfettamente al consumo da asporto, una necessità che, con l’emergenza sanitaria in corso, diventa fondamentale: “La scelta della location in pieno centro è strategica per essere vicini a un pubblico giovane e fresco, che cerca una soluzione pratica e gustosa per il pranzo o per la cena. Quando sarà di nuovo possibile saremo felici di incontrare i nostri clienti in via San Maurilio, ma per il momento ci accontentiamo di servire per l’asporto e di spedire direttamente a casa un po’ di spirito latino”.