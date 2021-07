Europei 2021: a Wembley si mangia davvero la “pastasciutta di Bonucci”

“Ne dovete ancora mangiare di pastasciutta” è una frase che ricorderemo ancora per un bel po’. Ma ciò che ha detto ieri il difensore della nazionale dopo la finale degli Europei 2021, è stata accolta da un ristoratore di Wembley che ora davvero farà mangiare la pastasciutta di Bonucci agli inglesi.

Proprio di fronte allo stadio di Wembley, dove ieri Inghilterra e Italia si son dati battaglia col pallone, si trova un locale della catena Pasta Remoli. Il fondatore, Simone Remoli, ha deciso di “servire” agli inglesi un ”after match special’: ha inserito nel suo menu infatti ” la ”pastasciutta di Bonucci”, dopo che Leonardo ha “zittito” i tifosi inglesi ricordandogli appunto che non hanno ancora mangiato abbastanza carboidrati per essere al nostro pari.

Il calcio, in Inghilterra, è vissuto “in maniera totale‘, ha spiegato Remoli, ”per questo ho deciso di chiudere le porte dei miei ristoranti nel pomeriggio prima della partita e con tutti i ragazzi siamo andati a vedere la finale davanti a un megaschermo’‘. Niente stadio, quindi, ”perché temevano le conseguenze. Non ho subito alcun danno al ristorante, ma avevo aumentato l’assicurazione sui vetri. La tensione era altissima. Il council di Londra mi ha consigliato di chiudere verso le 16 e mi ha garantito la polizia a protezione del locale”.

Remoli l’ha trovata una bella idea, dopo la partita, realizzare un piatto perfetto per ricordare la vittoria italiana agli Europei. Il ristoratore serve già diversi tipi di pasta fresca, che come la tradizione italiana vuole, abbina a diversi condimenti e formaggi. Ora deve decidere quale salsa abbinare per commemorare il gusto della vittoria: magari una pasta col pesce? ”Perché la pasta è meglio del fish and chips”, ha detto Remoli.

[Fonte: Adnkronos]