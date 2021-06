Come vi immaginate Fedez in vacanza? In ristoranti di lusso, su uno yacht o in un prestigioso hotel a Dubai? Invece il rapper preferisce cucinare un pentolone di pasta pugliese. Ma anche in questo caso c’è qualche fan che ha subito commentato per correggere la ricetta.

Più di due milioni di visualizzazioni e oltre due mila commenti: niente da fare, quando sei famoso non puoi nemmeno cucinare in pace una quantità di orecchiette e cavatelli che sfamerebbero un esercito, che subito qualcuno ha qualcosa da ridire. In un video pubblicato da Fedez, si vede il cantante intento a cucinare un “piatto” di pasta alla pugliese, seguendo (probabilmente) le direttive di un cuoco.

Pochi, semplici ingredienti: pomodorini freschi, tanto formaggio grattugiato al momento e qualche foglia di basilico. Il tutto girato con un cucchiaio che pare un remo, dentro una padella generosa. “In Puglia quella padella la mangiamo la domenica a pranzo”, “Mia nonna quando mi propone uno spuntino”, “Invitaci anche a noi, Fedez”, “I pomodori scattarisciati”, “Dimmi che sei nel Salento senza dirmi che sei nel Salento”: questi sono soltanto alcuni dei commenti che hanno rivolto a Fedez.

E in verità va detto che davvero tantissimi utenti hanno apprezzato le doti da “chef” del cantante. Ma alcuni non hanno potuto fare a meno di notare alcuni piccoli dettagli: “ma quello è burro?”, “ma la pasta l’hai sbollentata prima?”, “ma il parmigiano con la fiamma accesa?”, “ma l’acqua sui pomodorini?”.

Al momento Fedez non ha risposto a nessuno di questi commenti, ma intanto ha scherzato anche lui, citando la sua ultima canzone con Achille Lauro e Orietta Berti: “ne restano mille“.