Ferrara: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

Il Comune di Ferrara stila una lista delle attività che consegnano a domicilio tra ristoranti e negozi. Le aziende che fanno richiesta per essere inserite in questo elenco devono garantire sempre il rispetto delle misure dettate dal DPCM.

La lista è in continuo aggiornamento, basta scrivere a comunicazionedigitale@comune.fe.it

Gelateria

– Fior di Gelato: 340 45 81 363 (consegna tutti i giorni)

– Gelateria Duchessa – Le Mura: 347 88 80 574

– Gelateria Fiordarancio, Via Pomposa, 41: (ordinare con Deliveroo)

– Gelateria Ice Scorpion, Via Modena 475 b/c Cassana: 351 95 57 604 (da merc. a dom.)

– Gelateria K2, Ferrara: 0532 24 03 32

– Gelateria Tutto Gelato: 0532 24 84 74

– Jem: 351 53 44 283

– Quinto Vizio: 351 588 99 58 (dal venerdì alla domenica dalle 15 alle 19)

– Ray Gelato: 340 22 87 497

– Sorgente del gelato, Via Palestro 105/B: 0532 24 78 88 (tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10.30 alle 18.30)

Macelleria

– Azienda Agricola La Bosca: 347 58 44 366

– Macelleria Brugnati: 0532 44 522 (Cona)

– Macelleria da Giovanni, via Comacchio 22: 339 79 49 252

– Macelleria Falchieri: 0532 71 80 28 (Gaibanella)

– Macelleria Moretti: 0532 24 34 57

– Macelleria Nando: 339 41 93 126

– Macelleria Paltrinieri: 0532 20 33 95

– Macelleria Rizzati: 0532 42 78 55 (Villanova di Denore)

– Macelleria Rizzieri: 0532 65 09 2 (Cocomaro)

– Macelleria Gastronomia Cantelli dal 1959: 0532 73 00 92

– Rosticceria Braci e Sapori: 0532 20 68 49

– Travagli – Retrobottega: 0532 20 92 87

Generi alimentari

– Alimentari salumeria Baroni Maria: 0532 20 92 53

– Alimentari I Sapori Infiniti a Sant’Egidio: 0532 71 80 54

– Azienda Agricola BioPastoreria: 339 26 69 871

– Azienda Agricola Roberto Gennari: 348 38 48 198 – ilverginese@gmail.com (frutta e verdura di stagione, vino e olio toscano, tutto di propria produzione)

– Azienda Agricola Stella Rosetta: 349 24 65 515 (verdura fresca di stagione)

– Cà e butèga: 320 28 17 304 (consegna non solo a Ferrara)

– Campagna Amica Ferrara: http://www.ferrara.coldiretti.it/

– Capricci senza Glutine: 348 74 39 566 (prodotti senza glutine, pasticceria senza lattosio, pasta fresca, consegne solo venerdì e sabato)

– D. P. O. Alimentari: 0532 753303 (Pontegradella)

– Eismann surgelati: 340 45 25 943 (tutta la provincia)

– Ferrara Store: 0532 24 27 59

– Franceschetti Group: whatsapp al 342 84 05 583 (alimentari congelati e freschi, consegne solo venerdì su Ferrara e provincia)

– Gastronomia Bregoli: 0532 62 373

– Giro Bio: 388 98 97 237

– Hassib Khan: 327 24 82 942 (consegne a San Bartolomeo di frutta e verdura)

– II Bocconcino salumi&formaggi: 328 88 56 643 (Pontelagoscuro e dintorni)

– L’albero del pane: 339 31 13 474

– Market Paola: 388 40 03 998 (Pontelagoscuro)

– Microforno Filonificio: 348 53 99 381

– Nardini, formaggi e salumi a Scortichino: 347 04 78 100

– Officina Integrale Panificio: 0532 186 41 53 / 351 63 99 467 www.officinaintegrale.com

– Orsatti 1860: 0532 20 75 72

– Pan&Cafe: 342 39 62 433

– Panificio Artigianale Benini: 0532 41 51 31 (Baura)

– Panificio Cappelli: 0532 765401

– Panificio Evangelisti: 0532 79 09 89

– Panificio Officina Integrale: 0532 18 60 484

– Panificio Pasticceria Perdonati: 0532 7613 19

– Panificio Pedriali, il Salotto del Pane: 0532 20 62 36

– Panificio Roversi: 0532 76 24 51

– Pescheria Makorè, Via Palestro 10/18: 0532 09 20 68 (dal martedì al sabato 9-13,30 17-20)

– Salumificio Estense: 0532 61 444 (consegna gratuita su Ferrara)

– Sapori di Sicilia: 333 11 33 348

– Sfuso per Natura: 340 35 98 554

– Terramarique di Poggio Renatico: 340 88 22 622

Ristorazione

– Ristorante Big Night: 0532 24 23 67

– Piadineria Da Sabba: 0532 09 88 89

– Ristobio V. Lo Bomba 9: 347 80 30 130

– Schiaccia – Ferrara: 0532 79 07 51

– Trattoria Da Noemi: 346 58 04 490

– Mozzico: 0532 47 73 89

– Osteria del Cammello: 349 70 64 871

– Hurly-Burly: 0532 77 06 92

– Green Caffè: 351 01 30 706

– Sushisan: 0532 92 949

– American Graffiti: 0532 97 33 40

– Ristorante 381 storie da gustare: 320 25 12 214

– Ristorante Sidun (italiano e libanese): 348 424 0041

– Vecchia Modena: 0532 44 018 (Quartesana)

– Castadiva Kitchen Gallery: 338 84 61 832 (pranzo e cena tutti i giorni)

– Streetburgergourmet: 0532 47 27 82

– Ristorante Pizzeria Nonno Papero: 0532 46 46 91

– Yun Lai ristorante cinese / sushi: 0532 47 13 62

– Ristorante e Pizzeria Fuori Porta: 329 73 61 551 – 0532 06 71 82

– Creperia di via del Turco (ordinare con app Deliveroo)

– Piadineria “Piccolo Chalet” di Pontelagoscuro: 331 92 15 651

– Apelle: prenotazioni via whatsapp al 349 88 96 589, vedi Instagram e Facebook (Mistery Box da venerdì a domenica)

– Yafa Shawarma e traditional food (medio orientale): 0532 68 10 55

– L’Osteria dal 1997: 340 25 26 125

– Ristorante Lemókó: 335 74 07 628 (consegna a domicilio pranzo e cena)

– Ristorante Inki Makisushi: 0532 76 21 09 (con deliveroo)

– Chicken Grill e Super Kebab: 0532 20 33 07 (hamburger di manzo e pollo, kebab, pollo grigliato)

– Belù Enogastronauti – Polpetteria Gourmet: 339 20 40 646 (via whatsapp, ordinazioni tutti i giorni entro le 12)

– Lotregano: 0532 24 70 24 / 347 38 12 995

– Ristorante Al Cristallo: 327 21 55 191

– Restaurant KoiSushi: 0532 09 71 69 / 377 88 08 618

– Sebastian Pub: 0532 76 80 30 (dall’1 aprile, con Deliveroo e Glovo, anche fuori città)

– Masterpasta: 0532 68 14 01 / 335 58 90 150 (pranzo e cena tutti i giorni, martedi chiuso)

– L’Orba Canocia, Via Bologna 1029 San Martino: 0532 71 25 44 (cena dal giovedì al sabato, la domenica pranzo e cena)

– Antica Osteria Delle Volte, Via delle Volte 37/a: 347 41 68 063

– Ristorante Le Due Comari, Piazza Sacrati, 22/24: 373 86 42 888 (pranzo e cena da martedì a domenica)

– Ristorante Raccano, P. tta S. Anna 9: 0532 18 25 685 / 349 50 69 356 – info@ristoranteraccano.it

– Rosticceria Che Sfizio, Via Mortara 49: 347 01 07 697 – pagina Facebook o Instagram

– Trattoria Don Abbondio: 338 75 85 419

– Ristorante Patataregina, Via della Concia 2: 0532 68 09 44

– Ristorante Makorè: 331 35 05 798 (consegna a domicilio con Deliveroo oppure ritiro in pescheria, Via Palestro 10/18, mar. – sab. ore 9-13.30 / 17-20)

– Trattoria Il Mandolino: 0532 76 00 80 / 328 08 75 860 (tradizionale ferrarese)

– The Lab Food to Feel, Via degli Adelardi 9/A: 0532 203421 (prenotazioni dalle 12 alle 18, consegna dalle ore 19:30)

– Ristorante Farina del mio sacco: 347 88 06 607 (dal 17 aprile, anche whatsapp)

– Ristorante Pizzeria Gatto Bianco 1968, Via Carlo Mayr 59: 0532 47 72 48 / 329 88 21 601

– Ristorante Pizzeria Al Vecchio Mulino, Via X Martiri 245 Porotto: 0532 73 00 00

– Ristorante L’Oca Giuliva, Via Boccacanale di Santo Stefano: 0532 20 76 28 (ven. – dom., pranzo e cena)

– Piadineria Chalet Villa Fulvia: 347 23 17 166 (ven., sab. e dom.)

Pasta fresca e primi piatti

– Arte antica pasta fresca: 0532 20 66 84 / 338 33 19 513

– Artigiani e Pastai Bondi: www.artigianipastaibondi.it (servizio Porta a Porta) / 339 25 68 974

– Come una volta: 334 94 79 389

– Da crudo a cotto: 347 03 28 145

– Dal Cappellaccio al Dolce: 345 13 50 454 (pasta fresca e gastronomia)

– Materpasta: 0532 68 014 / 335 58 90 150 www.materpasta.com

– Nonna Ines: 331 94 78 137

– Pasta Fresca “Caplìt e Salama” (Porotto): 351 992 7052

– Pasta Fresca Retrogusto: 370 34 56 139

– Punto e Pasta: 0532 70 70 42 (Malborghetto di Boara)

– Ristorante La Tavola del Duca dell’Hotel Il Duca d’Este, Via Bologna 258: 0532.97 76 76 / 338 96 58 580

Enoteca e Birre

– Beershop 2 Gobbi: Nicola 329 02 15 130 e Denise 349 52 65 716 (birre)

– Birreria Il Molo: 320 217 4940

– Botrytis Enoteca: 0532 47 59 65

– Bottiglieria Estense: 0532 60 164

– Continental: 324 62 94 091 (enoteca e specialità gastronomiche)

– Enoducale: 0532 97 71 59

– Enoteca 3 Pennelli: 0532 20 67 03

– Idrovinicola Estense: 0532 74 05 27

– La Vineria Argine Ducale: 331 56 76 204

– Vinoutlet: 329 14 24 100

Consegna Frutta fresca

– Azienda Agricola Balboni: 345 02 15 838

– Azienda Agricola Billo di Saletta: 339 226 7436

– Azienda Agricola Maestri di Jolanda di Savoia: 334 86 07 603 (consegna a Ferrara e provincia)

– Azienda Agricola Rodolfi Roberta, 349 45 09 183 (consegna di frutta fresca ed essiccata anche a Ferrara)

– Dal Contadino Ferrara: 334 14 17 218

– Frutta Stella: 0532 47 15 72

– Mobilvegetariano: 320 35 93 811 whatsapp (frutta e verdura a Ferrara e provincia)

– Riccio Frutta a domicilio: 348 31 27 462, ordinare su www.ricciofrutta.it

Supermercato

– App Glovo: https://glovoapp.com/

– Conad:

— Supermercato Krasnodar, v. Krasnodar, 25: 0532 97 77 37

— Supermercato Villafulvia, v. Righini, 25/2: 0532 74 29 02

— Emmedue, v. Spronello, 8: 0532 76 83 99

— Foro Boario, v. de Giuli,15: 0532 94 144

— Foro Boario, v. Argine Ducale, 188: 0532 76 71 79

— Aria Nuova Supermercato, v. Arianuova, 43: 0532 20 27 11

— Conad Garibaldi, v.Garibaldi, 51: 0532 20 78 68

– Crai di Maiero: 0532 81 36 17 , 347 26 24 015 Whatsapp (consegna a domilicio in tutta la provincia)

– Despar di Viale Cavour: 0532 24 74 60 / 331 80 32 167

– Despar Chiribola: 0532 75 30 06

– EasyCoop: www.easycoop.com (alcune segnalazioni parlano di consegna in aprile)

– IperTosano: www.latuaspesa.com (ordini online, ritiro in sede o consegna a domicilio)

– Punto Market San Martino: 0532 71 34 67 (consegna da lunedì a venerdì zona limitrofa San Martino)

– Supermercato Dimeglio: 0532 24 13 35

Pasticceria

– Chocolat Ferrara: 0532 24 23 10

– Pasticceria Dario: 0532 47 16 03 / 340 31 27 481

– Pasticceria Dolce&Salato: 0532 09 25 35 (Francolino)

– Pasticceria Duca d’Este: 349 29 75 416

– Pasticceria Frignani: 0532 730252.(uova di Pasqua su ordinazione, tel. tutti i giorni 13 – 18)

– Pasticceria Le Follie: 0532 97 67 55

– Pasticceria Naturale: 349 46 79 083 / 335 82 73 540

– Pasticceria Nori, Viale IV Novembre 80: 0532 76 96 42 / 0532 82 53 57

– Pasticceria Roverella, via Boldini, 8: 347 29 30 293

– Roverella 2000: 0532 74 89 72 / 345 34 25 227

Pizzeria

– Pizzeria il Botteghino: 328 296 0954

– Pizzeria 1 Maggio: 0532 24 96 66

– La Tavernetta del Gabibbo: 0532 42 11 19 (Monestirolo)

– La Pizza dei desideri: 0532 933930

– JackPizza (Francolino): 370 34 55 540

– Pizzeria Pippo: 0532 20 00 07 (pranzo e cena)

– Pizzeria Il Ghiottone: 370 37 69 032

– Pizzeria Il Mangiolino: 348 91 13 655

– Officina della Pizza: 0532 31 11 50

– Non solo Pizza: 0532 97 63 87

– Magik Pizza: 0532 73 25 25

– Pizzeria Cicini: 0532 76 83 36 (solo cena)

– Pizzeria Dolce Vita: 342 18 18 532

– Pizzeria Le Fate: 0532 75 01 70

– Pizzeria Kitty Cafe: 320 62 14 517 (venerdì , sabato e domenica)

– Osteria pizzeria Montebello: 0532 21 21 90

– Pizzeria d’asporto Albachiara: 0532 18 28 758 (cena)

– Mordi e Fuggi: 0532 24 17 66

– Pizzeria Malborghetto: 0532 75 26 90 (Malborghetto di Boara)

– Pizzeria Arginone Trap-Pizza: 0532 09 15 35

– Sapori del mediterraneo Pizzeria Kebab: 0532 90 03 00 (solo sera e non in zona centro)

– Pizza Pizza: 0532 209754 (tutti i giorni)

– Pizziamo: 0532 75 60 53 / 344 16 17 042

– Europizza 2: 0532 90 20 40

– Pizzeria Andrea & Lauretta: 345 90 62 435 – 0532 24 99 19

– Pizzeria “Non Solo Pizza”: 0532 84 70 29

– Pizzeria Ducale: 0532 76 09 79

– Pizzeria Frutteti: 0532 75 44 50

– Ali Baba Pizzeria Kebab: 0532 18 23 732

– Pizzeria Pandini: 328 27 84 221

– Pizzeria La Pizzaccia: 0532 60 450

– Pizzeria di Via G.Pesci: 342 18 18 532 / 0532 24 70 774

– Pizzeria 1000 Miglia: 377 531 6119

– Pizzeria ai portici: 0532 71 25 55 (San Martino)

– Pizzeria Pizza Pazza: 0532 90 20 20

– Pizzeria Robin Hood: 380 14 77 440 (Viconovo)

– Pizzeria Ars et Labor via Modena: 377 18 06 651

– Pizzeria Ars et Labor Villa Fulvia: 331 58 87 294

– La Bottega del Gatto: 0532 47 62 41

– Pizzeria I 4 Moschettieri: 0532 17 16 337 / 0532 17 16 816

– Pizzeria Picchio, Francolino: 0532 72 43 07 (dalle 18 alle 21 dal martedì alla domenica)

– Pizzeria Mago della pizza: 0532 74 81 31 / 388 44 11 084

– Pizzeria Vallelunga di Pontelascuro: 0532 79 62 21 / 342 75 58 945

– Pizzeria da Stefano a Pontelagoscuro: 0532 79 61 93

– Pizza Poker a Coronella: 377 41 87 598 (solo cena da mer. a dom.)

– Pizzeria al taglio Arcobaleno: cell 328 44 63 213 (dal 3 aprile)

– Pizzeria Slurp, Via Garibaldi: 0532 18 25 365 / 346 18 40 155 anche whatsapp / Deliveroo (dal 10 aprile)