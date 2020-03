Festa del papà: zeppole a domicilio (gratis) per i padri di Roma

Si avvicina la festa del papà e Roma si prepara a un piccolo momento di dolcezza in questo periodo di difficoltà. Foodys e Puro Sud regaleranno zeppole di San Giuseppe ai padri in tutta la Capitale, basterà cliccare su questo link per prenotarle.

PuroSud le regalerà e i rider di Foodys le consegneranno. Le prime due sono totalmente gratuite. E se si vogliono più di 2 zeppole, con pochi euro ci si assicurano box da 4,6 e 12 zeppole, anche con ricotta.

Per Simone Ridolfi, Ceo di Foodys: “La nostra missione è sempre stata quella di portare emozioni a casa delle persone. Oggi sentiamo che il nostro ruolo è diventato quello di portare un po’ di normalità in queste settimane difficili. Con le pasticcerie chiuse, non potevamo lasciare le famiglie senza il classico dolce di San Giuseppe. E per coloro che possiedono un ristorante o un’attività commerciale legata al mondo enogastronomico, in settimana apriremo uno sportello di consulenza gratuita”.

“Siamo solidali da sempre: ogni giorno, per esempio, doniamo l’inveduto alla Chiesa. Adesso che siamo chiusi a seguito delle misure contro il contagio, abbiamo pensato di essere vicino alle persone che sono costrette a stare in casa: per me è un onore poter offrire a tutti i papà di Roma un momento di felicità e dolcezza con le nostre zeppole di San Giuseppe”, ha dichiarato Vito Mirko Greco, fondatore di PuroSud.